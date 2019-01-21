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Правительство Санкт-Петербурга расторгнет контракты с «Метростроем»

Правительство Санкт-Петербурга объявило о расторжении контрактов на строительство объектов метрополитена с ОАО «Метрострой». По информации «Фонтанки», у компании было четыре действующих договора, среди которых зеленая, фиолетовая, коричневая и оранжевая ветки.

Петербургский «Метрострой» занимается строительством метрополитена в городе, а также был генподрядчиком «Зенит-арены». Кроме того, компания участвовала в строительстве тоннеля под Сайменским каналом и второй сцены Мариинского театра.

«У Санкт-Петербурга большие планы по развитию линий метрополитена, что коррелируется с лимитами выделяемых средств, с которыми, к сожалению, ОАО «Метрострой» не справляется», – говорится в сообщении Смольного. Причиной расторжения контракта петербургские власти называют грубое неисполнение условий госконтрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ. Это привело не только к срывам сроков строительства новых станций метрополитена, но и к неоднократным задержкам выплат заработной платы, к социальной напряженности среди рабочих, говорится в сообщении. Кроме того, ни одно кредитное учреждение не взяло на себя обязательств предоставить «Метрострою» дополнительные банковские гарантии и кредиты, отмечается там же. При этом петербургские власти отмечают, что решение было сложным и болезненным.

Сложности у подрядчика начались уже при строительстве участка Невско-Василеостровской линии метро (зеленая), указывает Смольный: из-за невыполнения обязательств со стороны «Метростроя» объект был введен в эксплуатацию с задержкой в 3,5 месяца, а акт ввода участка по данной ветке метро был получен только благодаря личному вмешательству руководства города. «Развитие метро в городе не должно становиться заложником ситуации», – говорится в сообщении. «Ведомости» отправили запрос в «Метрострой».

В конце декабря 30 строителей метро в Санкт-Петербурге спустились в шахту недостроенной станции «Театральная» и объявили голодовку. Они требовали, чтобы им выплатили долги по зарплате. В январе Федеральная налоговая служба подала иск о признании банкротом «Метростроя». Тогда в компании рассказывали, что уже полностью обеспечено требование налоговой с помощью недвижимости.

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