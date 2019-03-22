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РБК рассказал о причинах возможного нарушения «Русагро» санкций ЕС

Причиной для внутренней проверки в «Русагро» на предмет соблюдения законодательства Евросоюза о санкциях против России могло стать сотрудничество компании с российскими банками, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По словам одного из них, речь идет об участии Россельхозбанка (РСХБ) в сделке компании с агрохолдингом «Солнечные продукты».

В четверг, 21 марта, «Русагро» в раскрытии на Лондонской бирже объявила, что проводит внутреннее расследование. Оно связано с проверкой на предмет «неумышленного нарушения» санкций Евросоюза против России, введенных летом 2014 г., одной из сделок компании – приобретением долга «Солнечных продуктов», сообщал агрохолдинг. «Русагро» ведет переговоры с кипрскими властями, отмечалось в сообщении. В качестве консультантов по этому делу компания наняла юридическую фирму Baker McKenzie, уточняет источник РБК.

«Русагро» объявило о приобретении долга «Солнечных продуктов» у РСХБ в ноябре прошлого года, сумма долга – 34,7 млрд руб. Группа приобрела его в рассрочку на 20 лет. В обеспечение обязательства агрохолдинг купил 20-летние облигации РСХБ на сумму 19,9 млрд руб. со ставкой 10,5% годовых, говорится в аудированной консолидированной финансовой отчетности материнской компании по МСФО за 2018 г. По оценке аудиторов «Русагро», справедливая стоимость кредитов, приобретенных по сделке, составляет 23,4 млрд руб. «Русагро» сообщала, что планирует реализовать приобретенные права требования и приобрести часть активов группы «Солнечные продукты» с целью создания крупнейшей масложировой компании в России.

Европейским компаниям и гражданам запрещено покупать ценные бумаги подсанкционных банков, если они выпущены после 12 сентября 2014 г. и имеют срок обращения более 30 дней, говорится в регламенте ЕС. Облигации Россельхозбанка были выпущены в ноябре 2018 г. и имеют срок погашения 20 лет.

«Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Он принадлежит семье бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, который занимает 50-е место в российском списке Forbes c состоянием в $2 млрд.