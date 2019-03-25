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Онлайн-ритейлер Lamoda представил новый логотип

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров – Lamoda впервые за семь лет сменила логотип, говорится в ее пресс-релизе.

Кроме логотипа изменения затронут цвета и шрифты, оформление автомобилей, пунктов выдачи заказов, сувенирной продукции, формы сотрудников, упаковочных материалов. Они распространятся как на интернет-магазин, так и на все офлайновые направления.

Новый логотип

«Изменения призваны сделать коммуникации компании более эмоциональными, консистентными и узнаваемыми, а также подчеркнуть ее экспертизу и опыт на рынке электронной торговли одеждой, обувью и аксессуарами», – подчеркивает компания.

Над обновлением вместе с командой онлайн-ритейлера работало дизайн-бюро «Щука». «Курсивное строчное la – наследие бренда, преувеличенный наклон – основа идеи: la не как артикль, а как напев, восклицание, эмоция», – цитируется в пресс-релизе креативный директор бюро Иван Васин.

Рекламная кампания с использованием нового логотипа начнется на федеральном телевидении 25 марта, сообщает Lamoda.

В декабре 2018 г. Lamoda сообщила об открытии первого традиционного магазина – Lamoda Market в торговом центре «Атриум» на площади 1000 кв. м.