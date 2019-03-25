Росавиация ограничила сертификат Nordwind для повышения безопасности полетов
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind для повышения уровня безопасности полетов, говорится на сайте ведомства. Ограничение не связано с финансово-экономическим состоянием компании, отмечается в сообщении.
Это решение было принято после внеплановой проверки в авиакомпании, уточняет Росавиация. Ведомство обнаружило, к примеру, случаи выполнения полетов на самолетах без техобслуживания, а также недостаток техперсонала. Nordwind продолжит выполнять полеты, уточняет Росавиация.
Nordwind была создана в 2008 г., она аффилирована с турецким туроператором Pegas Touristik, ранее занималась только чартерными перевозками, а в 2016 г. стала работать на регулярных рейсах. Компания входит в топ-10 российских авиаперевозчиков по пассажирообороту.