Росавиация ограничила сертификат Nordwind для повышения безопасности полетов

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Трамп признал Голанские высоты частью Израиля

Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это произошло в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который находится с визитом в США. Трансляция их встречи велась на странице Белого дома в Twitter. «Это должно было произойти десятилетия назад», – сказал Трамп.

Министерство иностранных дел Сирии, которая считает Голаны своей территорией, назвало решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом для арабских стран. Признание Голан частью Израиля является агрессией против суверенитета и территориальной целостности Сирии, добавило ведомство. Российский МИД выразил опасения, что решение Вашингтона может привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

Голанские высоты – спорная территория, на которую претендуют Израиль и Сирия. До 1967 г. они являлись частью Сирии, но во время Шестидневной войны в начале июля 1967 г. две трети высот были заняты Израилем. В декабре 1981 г. парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

Совет Безопасности ООН, куда входит и Россия, отказался признать это решение. Генеральная ассамблея ООН неоднократно называла решение Израиля занять эту территорию незаконной и призывала вернуть Голаны Сирии.