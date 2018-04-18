Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4550 от 18.04.2018 под заголовком: Лоукостер с багажом

Авиакомпания Nordwind стала багажным лоукостером

Ее билеты с правом провоза багажа дешевле, чем у «Победы»
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ГосНИИ гражданской авиации (принадлежит и подведомственен Минтрансу) ведет мониторинг цен на авиабилеты на 40 самых востребованных внутренних маршрутах, на которые приходится около 65% всех внутрироссийских перевозок: 37 – это линии из Москвы в крупнейшие города, три из Санкт-Петербурга – в Сочи, Симферополь и Калининград, рассказал директор Научного центра – 19 ГосНИИ Александр Фридлянд. Для мониторинга берется стоимость перелета экономическим классом с багажом. Учитываются цены билетов за две-три недели до вылета, на их основании ГосНИИ рассчитывает средневзвешенную стоимость пассажиро-километра на 40 маршрутах в целом, а также по каждой авиакомпании. Чтобы оценить стоимость билета, нужно цену 1 пассажиро-километра умножить на протяженность маршрута.

На всех линиях присутствует только группа «Аэрофлот», включая головную компанию, «Россию», и лоукостер «Победа». S7 обслуживает 30 маршрутов, Utair – 19, «Уральские авиалинии» – 21, Nordwind – 18. Эти игроки обеспечивают 94,5% всех предлагаемых кресел на 40 основных направлениях.

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