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«Детский мир» купил бывший ТЦ в «доме-книжке» на Новом Арбате для флагманского магазина

Крупнейший в России ритейлер детских товаров «Детский мир» (входит в АФК «Система») приобрел помещение в «доме-книжке» на Новом Арбате для того, чтобы открыть флагманский магазин. Об этом говорится в его пресс-релизе.

Речь идет о покупке недвижимости в здании бывшего торгового центра «Валдай» по адресу ул. Новый Арбат, д. 11, строение 1. Сделка заключена с ООО «Евромагазин 21 век», входящим в группу компаний Сбербанка. Площадь помещения – 3642,5 кв. м.

Общий объем инвестиций в покупку и открытие флагмана – около 1 млрд руб. Открытие магазина запланировано на второе полугодие 2019 г.

В феврале РБК писал о том, что «Детский мир» договорился о покупке помещения на Новом Арбате и объявил тендер на проектирование, ремонтно-строительные и инженерные работы в помещениях в бывшем ТЦ «Валдай».

Торговый центр занимает первые этажи «дома-книжки». У него два надземных этажа и два подвальных со вспомогательным и складскими помещениями. В 2016 г. Сбербанк уже пытался продать его за 1 млрд руб., но покупатель не нашелся.

В сеть «Детский мир» на конец 2018 г. входило 673 магазина. В начале марта ритейлер объявил, что собирается в ближайшие четыре года открыть не менее 300 магазинов. С 2015 г. «Детский мир» открывал по 100 магазинов в год.