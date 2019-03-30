РБК сообщил о скором назначении Сергея Горькова гендиректором «Росгеологии»

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Новым генеральным директором «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и бывший председатель правления ВЭБа Сергей Горьков, сообщаетРБК со ссылкой на два источника. По данным издания, о назначении Горькова будет объявлено 1 или 2 апреля. Два федеральных чиновника подтвердили «Ведомостям», что Горьков покидает должность замминистра экономического развития, но куда он уходит, не сообщили.
Официального подтверждения информации пока нет, представители «Росгеологии» и Минприроды отказались отвечать на вопросы РБК, «Росимущество» и Минэкономразвития не ответили на запросы.
Горьков возглавлял ВЭБ до мая прошлого года (на этой должности его сменил бывший вице-премьер Игорь Шувалов). Заместителем министра экономического развития Горьков стал в июле 2018 г., на этой должности он курирует блок внешнеэкономических вопросов — тематику ВТО, БРИКС, ЕАЭС.
Предыдущий гендиректор «Росгеологии» Роман Панов покинул свой пост 21 марта, свой уход с должности он связал с «плановой ротацией кадров». Увольнению Панова предшествовал громкий скандал, связанный с его заместителем Русланом Горрингом, которого уволили за нарушение этического кодекса компании. Позднее в отношении Горринга было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, он арестован до 7 мая.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар, сообщил столичный главк МЧС. Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 18.30 мск, примерно за час пожар был потушен. По предварительным данным, очаг возгорания располагался на шестом этаже здания, площадь пожара составила 30 кв. м.
Как сообщила ТАСС пресс-служба комплекса, пострадавших в результате происшествия нет, произошло задымление «под кровлей здания стадиона» из-за попадания искры на обшивку воздуховода.
О причинах пожара пока ничего не сообщается. Известно, что спорткомплекс сейчас находится на реконструкции, которая продлится до 2022 г. С 1 января 2019 г. стадион спортивного комплекса закрыт для посетителей, бассейн «Олимпийского» продолжит свою работу до июля. Согласно информации на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, «Олимпийский» реконструируют по принципу стадиона «Лужники»: сохранят исторический фасад, а нижнюю часть и крышу перестроят.
После реконструкции «Олимпийский» должен стать первым в России крытым многофункциональным спорткомплексом. Там появятся аквапарк, зона пляжных видов спорта, учебный дайвинг-центр. В основном здании оборудуют беговой центр, фитнес-клуб, спа-центр. Целый этаж отведут под кинотеатры, также появятся выставочные пространства и небольшой планетарий. Под самым куполом разместится концертный зал на 10 000 зрителей, а на крыше расположатся панорамные рестораны.
«Олимпийский» был возведен на месте стадиона «Буревестник» специально к XXII Олимпийским играм в Москве. Строительство началось осенью 1977 г. и было завершено весной 1980 г.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Японский автопроизводитель Toyotaсообщил о возможной масштабной утечке личных данных клиентов в результате взлома системы компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий. Хакеры могли украсть данные до 3 млн пользователей, говорится в сообщении автопроизводителя.
Несанкционированный доступ к системе торговых подразделений Toyota был зафиксирован 21 марта. После проверки «выяснилось, что могла произойти утечка до 3,1 млн наименований персональной информации», констатировала компания. Отмечается, что данные, касающиеся кредитных карт клиентов, украдены не были.
В пресс-релизе Toyota также подчеркивается, что компания намерена принять меры по обеспечению сохранности информации в дальнейшем. Автопроизводитель извинился перед всеми, «кто пользуется автомобилями Toyota или Lexus, за доставленное беспокойство».
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
1/10
Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
2/10
Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
9/10
Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент США Дональд Трамп во время своей последней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во вьетнамском Ханое передал ему документ, который содержал прямой призыв Пхеньяну передать все имеющееся у него ядерное оружие Вашингтону, сообщает Reuters. Агентство утверждает, что ему удалось ознакомиться с этим документом.
О существовании этой бумаги впервые упомянул советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналистам после окончания двухдневного саммита США и КНДР. Однако содержания документа он не раскрывал. Reuters называет требование Вашингтона передать ему ядерное оружие «ливийской моделью» денуклеаризации. Такую модель впервые предложил Болтон в 2004 г. Если США действительно обратились к Ким Чен Ыну с таким предложением, то это могло быть воспринято им как провокация и оскорбление, отмечают опрошенные агентством аналитики. Трамп ранее говорил,что «ливийская модель» может быть использована только в том случае, если не будет достигнута сделка с Пхеньяном, напомнил Reuters.
Белый дом не смог оперативно прокомментировать агентству эту информацию. Госдепартамент отказался комментировать секретный документ.
Саммит США и КНДР в Ханое проходил в конце февраля и завершился досрочно: стороны так и не договорились о подписании итогового документа. Вашингтон и Пхеньян назвали разные причины досрочного завершения саммита.
По словам Трампа, во время переговоров Ким Чен Ын поднял вопрос полной отмены санкций против КНДР, на что США не могли согласиться. По версии КНДР, Пхеньян сделал Вашингтону реалистичное предложение о денуклеаризации и попросил взамен лишь частичную, а не полную отмену санкций. Но США потребовали включить в итоговое соглашение «еще одну» меру, на которую КНДР не согласилась. О каком новом требовании Вашингтона идет речь, северокорейские власти не уточнили.
Позже газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что саммит США и КНДР завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана. Подтверждения этой версии нет.
Радость Дональда Трампа и Ким Чен Ына от встречи
Evan Vucci / AP
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Ханое для проведения двухдневнего саммита, передает CNN. Встреча проходит в старейшей в столице Вьетнама гостинице Sofitel Legend Metropole
1/8
Evan Vucci / AP
«Мы смогли преодолеть все препятствия, и вот мы здесь сегодня», – сказал лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом встречи
2/8
Evan Vucci / AP /
В свою очередь Трамп пообещал «потрясающее будущее» Северной Корее. «Я думаю, что у вашей страны огромное будущее, вы великий лидер», – сказал американский президент, отметив, что первый саммит в Сингапуре был «очень успешным»
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Правительство отказалось от идеи обязательной установки «умных счетчиков» газа, поскольку сумма, которая потребовалась бы для ее реализации, слишком чувствительна для россиян, сказал вице-премьер Дмитрий Козак. «Подождем, когда они ("умные счетчики" – ред.) подешевеют», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата ТАСС).
По словам вице-премьера, в правительстве подсчитали, во сколько обойдется потребителям установка «умных счетчиков», и обсудили возможные источники финансирования. Сумма оказалась солидной, а иных источников, кроме тарифов на газ, найти не удалось, поэтому правительство отказалось от этой идеи, резюмировал Козак.
В декабре прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщила, что жителей России, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики» на газ. По данным издания, Министерствам энергетики и экономического развития, а также Федеральной антимонопольной службе было поручено до марта проработать вопрос о внедрении этого оборудования.
Стоимость одного такого счетчика газа собеседники «Коммерсанта» оценили примерно в 5000 руб. По данным «Газпрома», к системам газоснабжения в России подключено 25,6 млн домовладений и квартир. То есть подключение «умных счетчиков» газа в России могло обойтись в 128 млрд руб.
Технологии
Новости
Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Apple решила отказаться от выпуска беспроводной зарядки AirPower, сообщил CNN старший вице-президент компании Дэн Риччио. Он объяснил решение тем, что продукт пока не удалось довести до совершенства. По его словам, зарядка не соответствует высоким стандартам качества Apple, поэтому проект решили свернуть.
Риччио добавил, что Apple тем не менее продолжит развивать беспроводные устройства. Представитель компании извинился перед людьми, которые с нетерпением ожидали новинку.
Это первый случай, когда Apple отказалась от выпуска анонсированного ранее продукта, отмечает CNN. О разработке беспроводной зарядки компания объявила в сентябре 2017 г. на презентации iPhone X. Планировалось, что AirPower поступит в продажу в 2018 г.
Беспроводное зарядное устройство с системой Qi должно было представлять собой небольшой коврик, с помощью которого одновременно можно было бы заряжать несколько устройств Apple. Сейчас iPhone можно заряжать с помощью беспроводных зарядок других марок. На прошлой неделе Apple анонсировала новую версию своих беспроводных наушников AirPods. Сообщалось, что они будут заряжаться от AirPower.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении бюджетных инвестиций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщается на сайте правительства. ОАК в текущем году получит из бюджета 2,22 млрд руб. для последующего предоставления взносов в уставные капиталы ее дочерних обществ – АО «Авиастар-СП», АО «РСК “МиГ”» и ПАО «ВАСО». Средства предназначены для строительства объектов, необходимых для производства самолетов Ил-114-300.
«Принятое решение позволит обеспечить разработку и организацию серийного производства самолета Ил-114-300 путем реконструкции и технического перевооружения предприятий ПАО "OAK"», – говорится в сообщении правительства.
Разработка и организация серийного производства турбовинтового самолета Ил-114-300 ведется с 2016 г. В 2017 г. на реализацию проекта было выделено 9,6 млрд руб. бюджетных средств. Новый самолет будет использоваться для перевозки до 70 пассажиров или до 7 т грузов на региональных авиалиниях. Постройка первого опытного образца запланирована на 2019 г., а начало серийных поставок – на 2022 г.
Сообщение о докапитализации ОАК появилось сразу после того, как в Воронеже впервые поднялся в воздух другой новейший российский самолет – военно-транспортный Ил-112В. Полет прошел в штатном режиме. Ил-112В – первый транспортный самолет, разработанный в России с нуля.
10 самых важных самолетов России и СССР
авиару.рф
Самолет «Илья Муромец» – первый в мире многомоторный бомбардировщик. Самолеты применялись в Первую мировую и гражданскую войну
1/10
Акимов Николай / Фотохроника ТАСС
АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3
2/10
Федор Левшин / РИА Новости
Cамый массовый боевый самолет времен войны Ил-2. Бронированный штурмовик советские пилоты окрестили «летающим танком», а немецкие – «бетонным самолетом»
3/10
AP / Stangenberg
МиГ-15 – первый советский реактивный истребитель мирового уровня. Главный герой воздушных сражений в корейской войне, где ему противостояли американские F-86 «Сейбр»
4/10
Н. Калеева / РИА Новости
Первый советский турбореактивный пассажирский самолет Ту-104. Проектировался на основе дальнего бомбардировщика Ту-16
5/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой грузовой самолет. Мог перевозить почти любую боевую технику
6/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. Как и британско-французский «Конкорд», прекратил пассажирские перевозки из-за нерентабельности и частых аварий
7/10
Виталий Созинов / Фотохроника ТАСС
Ил-86 – первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет. Отличался высокой надежностью, ни один пассажир не погиб в катастрофе самолета такого типа. В России уступил место Airbus и Boeing
8/10
AFP
Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 – «спаситель» отечественного авиапрома – экспорт самолетов позволил сохранить его после 1991 г.
9/10
Misha Japaridze / AP
Первый российский истребитель нового поколения Т-50 – главная работа ОКБ «Сухого» в наши дни
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Венесуэле. Когда именно может состояться разговор, американский президент не уточнил. «Мы, вероятно, поговорим об этом в какой-то момент», – приводит слова Трампа Reuters. «Я буду говорить со многими людьми, – возможно, с президентом Путиным, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином», – добавил президент США.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не получал запросов американской стороны на телефонный разговор или встречу Трампа с Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он сказал «РИА Новости».
Трамп не уточнил, в каком формате может пройти этот разговор: будет ли это телефонная беседа или личная встреча. В прошлом году президент США отменил переговоры с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за конфликта России и Украины в Керченском проливе. Позже Белый дом заявил, что встреча Путина и Трампа невозможна, пока Москва удерживает украинские суда и моряков.
При этом помощник российского президента Юрий Ушаков допускал, что встреча Трампа и Путина может состояться на следующем саммите G20, который пройдет летом в японской Осаке. Путин и Трамп до саммита G20 в Буэнос-Айресе виделись четыре раза на различных международных площадках. Однако полноформатные переговоры были только одни – в столице Финляндии прошлым летом.
В конце январе в Венесуэле произошла попытка переворота: лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о незаконности власти президента Николаса Мадуро и провозгласил себя временным президентом страны. США одними из первых поддержали Гуайдо, Россия и Китай поддерживают Мадуро, который отказывается уходить в отставку.
В прошлые выходные в Венесуэлу прибыли два самолета ВВС России с военными. США восприняли это как эскалацию ситуации, Трамп заявил, что российские военнослужащие должны немедленно покинуть территорию Венесуэлы. До этого вице-президент США Майк Пенс призвал Путина прекратить переговоры с Мадуро и заявил, что действия российских военных в этой стране были «нежелательной провокацией».
Что происходит в Венесуэле
Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Лидер оппозиции Венесуэлы, председатель национальной ассамблеи Хуан Гуайдо (на фото справа) объявил себя временным президентом страны, пообещал бороться с «тиранией и узурпацией» президента Николаса Мадуро и провести свободные выборы. Хроника событий в Венесуэле – в фотогалерее «Ведомостей»
1/19
Ariana Cubillos / AP
10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на второй шестилетний срок. США, страны ЕС, а также группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, отказались направлять своих представителей на его инаугурацию (на фото)
2/19
Federico PARRA / AFP
Позже национальная ассамблея страны, где большинство принадлежит оппозиции, назвала Мадуро узурпатором, а парламент Венесуэлы избрал нового руководителя – Гуайдо (на фото в центре), заявившего о планах создать переходный орган для восстановления конституционного порядка
3/19
Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Новая волна протестов в Венесуэле началась 21 января, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в Каракасе, сообщила ВВС. Днем в среду только в Каракасе на улицы вышли сотни тысяч человек. На этом митинге 35-летний Гуайдо объявил себя переходным президентом страны
4/19
Zuma / TASS
Гуайдо в статусе временного президента признали сначала США, а за ними Канада и большинство стран Латинской Америки, включая Бразилию, Колумбию и Аргентину. Поддержку венесуэльской оппозиции выразила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Позже еще восемь стран Европы – Испания, Великобритания, Швеция, Франция, Германия, Австрия, Дания и Литва – признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы
5/19
Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Мадуро поддержали Россия, Китай, Иран, Мексика, Куба, а также президенты Боливии Эво Моралес и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также в его поддержку высказались министр обороны Падрино Лопес и главнокомандующий вооруженными силами Венесуэлы. Связи с силовиками до сих пор позволяли президенту Венесуэлы удержать власть
6/19
Ariana Cubillos / AP
После того как США высказались в поддержку переходного президента, Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со Штатами и о высылке из Венесуэлы всех американских дипломатов. Им предоставлено 72 часа, чтобы покинуть страну. Гуайдо заявил, что американцы могут остаться
7/19
Fernando Llano / AP
Госдепартамент США в свою очередь объявил, что не признает законным ни разрыв «бывшим президентом» Мадуро дипломатических отношений, ни высылку дипломатов и будет поддерживать отношения с правительством Гуайдо. «Соединенные Штаты предпримут адекватные действия в ответ на любую попытку подвергнуть угрозе нашу миссию и дипломатов», – говорится в заявлении ведомства. 25 января США все же отозвали часть дипломатов из Венесуэлы
8/19
Cristian Hernandez / EPA / TASS
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на примере событий в Венесуэле «хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть» (на фото Гуайдо и его сторонники). Россия готова способствовать урегулированию в Венесуэле, но не будет вмешиваться в ее внутренние дела, заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
9/19
Andres Martinez Casares / REUTERS
29 января США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что активы компании на общую сумму $7 млрд будут заблокированы, а Николас Мадуро и его сторонники не смогут больше «разворовывать то, что принадлежит венесуэльскому народу». Позже США перенесли полноформатное вступление в силу санкций против PDVSA на 10 мая 2019 г.
10/19
Evan Vucci / AP Photo
Помощник Трампа также не исключил военного решения венесуэльского вопроса. «5000 солдат в Колумбию» – такую запись разглядели журналисты в его блокноте, когда он выступал на брифинге в Белом доме. На просьбу прокомментировать эти слова Болтон ответил: «Как сказал президент, все варианты на столе». Американские и мировые СМИ увидели в этом намек на возможное военное вмешательство США в кризис в Венесуэле
11/19
Rodrigo Abd / AP Photo
Мадуро в свою очередь пообещал выделить 1 млрд евро на благоустройство Венесуэлы. Власти страны запустили программу по благоустройству под названием «Прекрасная Венесуэла – вместе все возможно», в рамках которой они хотят превратить 62 самых густонаселенных города Венесуэлы в «самые красивые и современные в Латинской Америке»
12/19
Carlos Garcia Rawlins / REUTERS
В ответ Гуайдо представил свой план возрождения венесуэльской экономики: он планирует реструктурировать госдолг, обратиться за финансовой помощью к международным организациям, использовать двусторонние займы и привлечь частные инвестиции в нефтяной сектор. Также он собирается приватизировать государственные активы, оживить частный сектор экономики и отменить расточительные субсидии
13/19
Andrew Medichini / AP Photo
В начале февраля Мадуро и Гуайдо обратились за помощью к папе римскому для решения ситуации в Венесуэле. Мадуро написал ему письмо с просьбой содействовать внутриполитическому диалогу в стране ради разрешения сложившейся ситуации. Через день Гуайдо в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 попросил папу римского о помощи и заявил: «Я был бы рад принять папу римского в нашей стране, стране очень католической, очень набожной, с сильными религиозными традициями»
14/19
Marco Bello / REUTERS
22 февраля Гуайдо подписал первый «президентский указ» и распорядился открыть сухопутную границу с Бразилией и границы с островами Аруба, Кюрасао и Бонайре. Ранее до этого Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией и не исключил закрытия границы с Колумбией, чтобы не допустить поставки гуманитарной помощи США и европейских стран. После «указа» Гуайдо венесуэльские военные получили от Мадуро приказ развернуть силы на границе с Колумбией, и попытка ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь закончилась беспорядками
15/19
Fernando Llano / AP Photo
5 марта Гуайдо вернулся в Каракас после турне по странам Латинской Америки. Он покинул страну после того, как прокуратура через Верховный суд добилась запрета на его выезд. Теперь в связи с поездкой Гуайдо за границу ему грозит арест по возвращении на родину. По словам Гуайдо, ему угрожали тюремным заключением
16/19
Twitter
После возвращения он призвал к масштабным акциям протеста. «Вся Венесуэла снова выйдет на улицы. Мы ни секунды не будем отдыхать, пока не добьемся свободы», – приводит его слова BBC. Гуайдо заявил, что вернулся в Каракас, чтобы возглавить протесты
17/19
Валерий Шарифулин / ТАСС
7 марта столица Венесуэлы Каракас и 15 из 23 штатов страны остались без электроснабжения. Правительство сообщило о саботаже на гидроэлектростанции «Эль-Гури», которая обеспечивает энергией почти две трети Венесуэлы. Гуайдо заявил, что свет вернется, когда «будет покончено с узурпацией». По данным на 12 марта, подачу энергоснабжения восстановить пока не удалось, блэкаут стал рекордным по продолжительности в Венесуэле
18/19
Fernando Llano / AP Photo
11 марта национальная ассамблея Венесуэлы по запросу Гуайдо объявила режим чрезвычайного положения. Из-за отключения электроэнергии в холодильниках портятся продукты, больницы с трудом поддерживают работу оборудования для лечения пациентов, школы третий день закрыты, у местных жителей трудности с доступом к питьевой воде
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе, а также Министерствам транспорта, энергетики и финансов провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо и при необходимости до 26 апреля представить предложения по недопущению их существенного роста. Об этом говорится на сайте правительства.
Поручения были даны по итогам заседания, которое состоялось 28 марта. Ответственными за их исполнение назначены вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак.
Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос о предоставлении субсидий авиакомпаниям на обеспечение льготных перевозок с Дальнего Востока и обратно. Было решено выделить на эти цели 2,5 млрд руб. «Мы обеспечиваем доступность этих маршрутов через господдержку, в текущем году предусмотрено 3,8 млрд руб. Средства должны компенсировать перевозчикам скидки, которые они дают для пенсионеров, студентов, инвалидов и сопровождающих», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании в четверг.
Средства для обеспечения льготных авиаперевозок выделяются из резервного фонда правительства, отметил премьер. По его словам, 2,5 млрд руб. позволят перевезти на льготных условиях почти 380 000 пассажиров с Дальнего Востока и обратно.
Политика
Новости
Защита и обвинение попросили депортировать Бутину в Россию после приговора
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Министерство юстиции США попросило суд депортировать Марию Бутину в Россию сразу после того, как ей будет вынесен приговор, передает CNN. Запрос поддержала и сторона защиты. Сама Бутина согласилась после депортации не возвращаться в США в течение ближайших десяти лет, отмечает телеканал.
Как скоро получится депортировать Бутину в Россию, зависит от приговора, отметил ее адвокат Роберт Дрисколл. «Мы стараемся сделать так, чтобы все было готово для ее быстрого возвращения домой после того, как она отбудет то или иное наказание», – сказал юрист. Защита намерена попросить суд приговорить россиянку к тому сроку, который она уже отбыла, находясь под арестом во время следствия.
Бутина была задержана в США в июле прошлого года. Ее обвиняют в том, что она вступила в сговор с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне, при этом не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента. Россиянка признала себя виновной по одному из пунктов обвинения – в участии в заговоре против США. Она рассказала, что действовала под руководством российского официального лица, а ее задачей были неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на американскую политику.
Согласно действующему законодательству, Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере $250 000. Но в связи с тем что она сотрудничала со следствием, россиянка может рассчитывать на мягкий приговор. Ее могут приговорить максимум к шести месяцам тюрьмы, которые она уже отбыла, находясь под стражей во время следствия. Поэтому Бутину могут освободить сразу после вынесения приговора.
Что известно о задержанной в США Марии Бутиной
Dana Verkouteren via AP
Задержание и арест. О задержании Марии Бутиной в Вашингтоне стало известно 16 июля. Американские власти предъявили ей обвинение в сговоре для работы на территории США в качестве агента России без предварительного уведомления об этом генпрокурора. Сейчас Бутина находится под арестом
1/10
vk.com/maria_butina
Жизнь в России. Бутина родилась 10 ноября 1988 г. в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальностям «политология» и «педагогика», а затем поступила в университете в аспирантуру по специальности «политические процессы, институты и технологии». Владела в Барнауле мебельными магазинами и занимала различные посты в Общественной палате Алтайского края
2/10
facebook.com/mvbutina
Любовь к оружию. Бутина состоит в международных стрелковых федерациях IPSC и IDPA. В 2010 г. она создала и возглавила общественную организацию «Право на оружие», выступающую за легализацию оружия в России. В 2012 г. стала соавтором экспертного доклада «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства», подготовленного под руководством на тот момент первого вице-спикера Совета федерации Александра Торшина (сейчас – зампред ЦБ)
3/10
vk.com/butina_maria
Переезд в США. Бутина уехала в США в 2016 г. по студенческой визе. Там россиянка училась в магистратуре Американского университета по специальности «международные отношения». По данным американских властей, она жила в США с 56-летним американцем. Им мог быть Пол Эриксон, республиканский политический активист, сообщал CNN. Он, согласно полученной ФБР переписке Бутиной, давал ей советы, как общаться с американскими и российскими политиками
4/10
facebook.com/mvbutina
Бутина и ЦБ. Американское следствие полагает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. россиянка работала под руководством высокопоставленного чиновника из российского правительства, ранее являвшегося членом законодательной власти, а затем ставшего высшим должностным лицом в ЦБ. В отношении него минфин США в апреле ввел санкции. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Торшин (на фото), пишут Reuters и The Washington Post
5/10
AP
Встреча с Кисляком. Бутина виделась с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пишет The Guardian со ссылкой на помощника прокурора США Эрика Кенерсона. Доказательством встреч можно считать фотографии, которые были найдены на электронных устройствах россиянки, говорит он. Сам Кисляк подозревается в США во встречах с двумя соратниками Дональда Трампа в период президентской компании: генералом Майклом Флинном и генпрокурором Джеффом Сешнсом
6/10
vk.com/butina_maria
Общение с американскими политиками. Бутина якобы пыталась организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа (на фото президент США, взято с личной страницы Бутиной) и дошла в этом до зятя американского президента Джареда Кушнера, пишет The New York Times. По данным издания, тот ей отказал в помощи. Она также, по версии американских властей, пыталась влиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы
7/10
Ведомости / ТАСС
Сравнение с Чапман. Кенерсон отмечал, что контактное лицо Бутиной в России называл ее «агентом под прикрытием» и сравнивал с Анной Чапман (на фото слева). Последняя обвинялась в США в работе на российское правительство и была депортирована из страны в 2010 г. «Ты превзошла Анну Чапман, она с пластиковыми пистолетами позирует, а ты с настоящими», - якобы писал Бутиной российский чиновник, имени которого американские власти не называют
8/10
vk.com/butina_maria
«Обеды дружбы и диалога». В 17-страничном меморандуме о досудебном аресте Бутиной описывается, как она обсуждала со свим контактным лицом в России организацию различных мероприятий, которые помогли бы восстановить отношения «между двумя великими народами». В частности, она пыталась организовать «обеды дружбы и диалога» между представителями США и России
9/10
instagram.com/butina_maria
Бутина и «олигарх». Как пишет CNN со ссылкой на прокурорские материалы, Бутина общалась и с российскими бизнесменами. «Я хотел бы, чтобы вы поехали в США для работы, не в качестве туриста», - писал ей «российский олигарх», финансировавший минимум одну ее поездку в США. В меморандуме о ее досудебном аресте бизнесмен описывается как «известный российский бизнесмен со связями в Кремле», обладающий состоянием в $1,2 млрд за 2018 г. по оценке Forbes
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-власть» Максим Ковальский, сообщила «Медуза». Об этом изданию рассказала его знакомая и заместитель в «Коммерсантъ-власть» и Openspace.ru Вероника Куцылло. «Ведомостям» она подтвердила эту информацию.
Позже о кончине Ковальского сообщил «Коммерсантъ»: «Без малого тридцать лет, отданные Максимом “Коммерсанту”, вместили не только работу выпускающего редактора газеты и главного редактора журнала "Власть", но и создание самого бренда "Коммерсантъ"».
Ковальскому было 54 года. Последний год он боролся с раком легких, пишет «МБХ-медиа».
Ковальский пришел в «Коммерсантъ» в 1990 г. С 1999 по 2011 г. был главным редактором журнала «Коммерсантъ-власть», покинул издание после публикации статьи «Победа единовбросов», посвященной думским выборам. В 2012–2013 гг. руководил проектом Openspace.ru.
Бизнес
Новости
Крупнейший производитель троллейбусов предупредил о массовых сокращениях
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Крупнейший в России производитель троллейбусов – завод «Тролза» (выпускает также электробусы) предупредил о возможности массового сокращения сотрудников, пишетРБК со ссылкой на пресс-службу губернатора Саратовской области. «В центр занятости населения Энгельса 1 марта поступило уведомление о возможном высвобождении работников ЗАО «Тролза» с 3 июня 2019 г. (500 человек)», – сообщила пресс-служба. Всего, по данным предприятия, на заводе работает около 1000 человек.
Завод «Тролза» основан в 1868 г. Он первым в России запустил серийное производство электробуса с динамической подзарядкой, говорится на сайте предприятия. В 2014 г. компания была признана правительством лучшим экспортером отрасли.
В последние несколько недель предприятие столкнулось с рядом проблем, сообщается на его сайте. В частности, на заводе в связи с нехваткой оборотных средств был объявлен особый режим работы – с 14 по 31 марта «Тролза» перевела 440 работников в режим простоя. А 13 марта был задержан генеральный директор завода Иван Котвицкий. Он подозревается в причастности к даче взятки сотруднику налоговой службы.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев пообещал предприятию поддержку в сложившейся ситуации. «Руководство «Тролзы» заявило о намерении сократить часть работников. Считаю, что, прежде чем идти на такие крайние меры, нужно проработать все возможности предприятия, изыскать резервы, проявить ответственность за судьбы людей», – цитирует Радаева РБК.
Завод не имеет задолженности по зарплате, отметил пресс-секретарь областного министерства промышленности и энергетики Владимир Комаров. Он добавил, что по поручению губернатора минпром области начал работу по загрузке производства «Тролзы».