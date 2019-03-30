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РБК сообщил о скором назначении Сергея Горькова гендиректором «Росгеологии»

Новым генеральным директором «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и бывший председатель правления ВЭБа Сергей Горьков, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По данным издания, о назначении Горькова будет объявлено 1 или 2 апреля. Два федеральных чиновника подтвердили «Ведомостям», что Горьков покидает должность замминистра экономического развития, но куда он уходит, не сообщили.

Официального подтверждения информации пока нет, представители «Росгеологии» и Минприроды отказались отвечать на вопросы РБК, «Росимущество» и Минэкономразвития не ответили на запросы.

Горьков возглавлял ВЭБ до мая прошлого года (на этой должности его сменил бывший вице-премьер Игорь Шувалов). Заместителем министра экономического развития Горьков стал в июле 2018 г., на этой должности он курирует блок внешнеэкономических вопросов — тематику ВТО, БРИКС, ЕАЭС.

Предыдущий гендиректор «Росгеологии» Роман Панов покинул свой пост 21 марта, свой уход с должности он связал с «плановой ротацией кадров». Увольнению Панова предшествовал громкий скандал, связанный с его заместителем Русланом Горрингом, которого уволили за нарушение этического кодекса компании. Позднее в отношении Горринга было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, он арестован до 7 мая.