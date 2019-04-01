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«Газпром» объявил о назначении новых топ-менеджеров

В «Газпроме» назначили двух новых заместителей председателя правления, сообщает компания. Вопросами внешнеэкономической деятельности займется гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. Курировать стратегическое развитие компании и инвестиционную программу будет Олег Аксютин.

Кроме того, зампред Виталий Маркелов теперь будет курировать производственный блок, сбыт на внутреннем рынке и вопросы взаимодействия с органами власти.

«Газпром инвесту» передадут функции управления капитальным строительством и капитальным ремонтом. Управляющим директором GAZPROM Germania GmbH стал бывший член правления «Газпрома» Игорь Федоров.

Андрей Круглов был освобожден от должности зампреда «Газпрома» из-за перехода на госслужбу. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщает, что он перейдет в Минфин.

В конце февраля совет директоров «Газпрома» одобрил освобождение от должностей двух зампредов правления – Валерия Голубева, курировавшего внутренний рынок, и Александра Медведева, отвечавшего за внешний рынок. Круглов заявил, что они ушли в связи с выходом на пенсию.