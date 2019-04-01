Бизнес

Новости

Экс-руководитель ВЭБа Сергей Горьков назначен гендиректором «Росгеологии»

Гендиректором «Росгеологии» назначен заместитель министра экономического развития и бывший председатель правления ВЭБа Сергей Горьков, сообщает пресс-служба Минприроды. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин назвал Горькова «авторитетным, профессиональным» человеком и «опытным российским управленцем».

Кобылкин подчеркнул, что новому руководителю «Росгеологии» предстоит решить проблемы с неисполнением обязательств по важным государственным заданиям и принять меры, чтобы не допустить таких срывов в будущем.

Горьков руководил ВЭБом до мая 2018 г. (на этой должности его сменил бывший вице-премьер Игорь Шувалов). В июле того же года он занял пост заместителя министра экономического развития, где курировал блок внешнеэкономических вопросов – тематику ВТО, БРИКС, ЕАЭС. 30 марта источники «Ведомостей» сообщили, что он покинул пост заместителя министра экономического развития. Источники РБК уточнили, что вскоре Горьков возглавит «Росгеологию».

Предыдущий гендиректор «Росгеологии» Роман Панов покинул свой пост 21 марта. Свою отставку он связал с «плановой ротацией кадров». Увольнению Панова предшествовал скандал, связанный с его первым заместителем Русланом Горрингом, которого уволили за нарушение этического кодекса компании. Позднее в отношении Горринга было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, он арестован до 7 мая.