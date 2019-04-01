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Белоруссия прекратила реэкспорт санкционных плодов и овощей в Россию

Белоруссия прекратила сертификацию попавшей под санкции плодоовощной продукции, которая поступала в эту страну для дальнейшего реэкспорта в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано.

Пресс-секретарь Россельхознадзора уточнила, что мера коснется лишь тех продуктов, которые вошли в список санкций против России. Она будет действовать до завершения проверок, подтверждающих страны происхождения поступающей в Белоруссию продукции. Минск уже начал рассылать запросы в третьи страны с просьбой уточнить данные об объемах производства и экспорта плодоовощной продукции в Белоруссию, добавила Мелано.

Белорусские власти считают, что эти действия позволят пресечь поступление санкционной продукции, поставляемой из Белоруссии в Россию. «Вместе с тем импортные поставки растительной продукции, предназначенной для употребления на территории Белоруссии, продолжатся», – добавила представитель российского ведомства.

Ранее Россельхознадзор заявлял, что оставляет за собой право запретить реэкспорт плодоовощной продукции из Белоруссии. Служба подозревает, что санкционная продукция поставляется под видом турецкой. Россельхознадзор сообщал также, что вынужден рассмотреть вопрос прямых поставок продуктов питания из других стран через пункты пропуска «на российском участке внешнего контура Евразийского экономического союза» – то есть фактически разрешить лишь прямые поставки от зарубежных компаний сразу к российской границе, а не через, например, Белоруссию или Казахстан.