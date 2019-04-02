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Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражного суда.

Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Култукского сельского поселения и «Аквасибу». Прокуратура требовала признать недействительным договор аренды участка на берегу озера, заключенный между муниципалитетом и компанией. В качестве третьей стороны к делу привлечено управление ФАС по Иркутской области.

Строительство завода на Байкале началось в январе 2019 г. Воду планировалось поставлять в Китай, Южную Корею, Монголию. В середине марта суд по иску природоохранной прокуратуры приостановил строительство завода: ведомство сообщило о нарушениях на стройке, в том числе обнаружило следы разлива нефтепродуктов и навалы отходов производства.

Против строительства завода высказывались местные жители. По их мнению, работа завода нанесет экологический ущерб Байкалу. Премьер Дмитрий Медведев в марте поручил проверить на соответствие экологическим стандартам проект строительства.