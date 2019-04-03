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Минпромторг предложил производить все необходимые лекарства в России

Минимальный набор всех необходимых лекарств должен производиться в России. Необходимо сформировать стратегические запасы препаратов на случай военного конфликта или техногенной катастрофы. Такие положения содержатся в проекте «Проект стратегии развития фармацевтической промышленности России на период до 2030 г.», сообщает РБК.

Перечень таких лекарств пока не определен. Издание отмечает, что в первую очередь в него попадут жизненно необходимые и важнейшие препараты, а также препараты и технологии, применяемые в случае военных действий. К ним относятся противомикробные средства для системного применения, анальгетики, нейролептики, плазмозаменяющие и асептические растворы, радиопротекторы и антидоты, препараты лечения пораженных ионизирующим излучением, боевыми отравляющими веществами.

В 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев расширил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 38 новых лекарственных препаратов и 2 новые лекарственные формы для уже включенных в перечень лекарственных средств. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства. Список обновляется каждый год: в него вносятся новые препараты и удаляются устаревшие. Цены на все препараты из перечня ЖНВЛП регулируются государством.

Этот вопросы будет вынесен на совещание у первого заместителя министра Сергея Цыба в апреле. Целевой сценарий проекта предполагает господдержку фармацевтической отрасли России и усиление экспорта российских лекарственных средств за рубеж. Их механизмы также сейчас обсуждаются в правительстве. В целевом сценарии Минпромторга нарастить объем экспорта лекарств с 30 млрд руб. в 2019 г. до 119,8 млрд руб. к 2030 г. (или до 51,6 млрд руб. при инерционном сценарии развития отрасли).