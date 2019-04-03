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Бизнес
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Минпромторг предложил производить все необходимые лекарства в России

Ведомости
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Минимальный набор всех необходимых лекарств должен производиться в России. Необходимо сформировать стратегические запасы препаратов на случай военного конфликта или техногенной катастрофы. Такие положения содержатся в проекте «Проект стратегии развития фармацевтической промышленности России на период до 2030 г.», сообщает РБК.

Перечень таких лекарств пока не определен. Издание отмечает, что в первую очередь в него попадут жизненно необходимые и важнейшие препараты, а также препараты и технологии, применяемые в случае военных действий. К ним относятся противомикробные средства для системного применения, анальгетики, нейролептики, плазмозаменяющие и асептические растворы, радиопротекторы и антидоты, препараты лечения пораженных ионизирующим излучением, боевыми отравляющими веществами.

В 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев расширил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 38 новых лекарственных препаратов и 2 новые лекарственные формы для уже включенных в перечень лекарственных средств. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства. Список обновляется каждый год: в него вносятся новые препараты и удаляются устаревшие. Цены на все препараты из перечня ЖНВЛП регулируются государством.

Этот вопросы будет вынесен на совещание у первого заместителя министра Сергея Цыба в апреле. Целевой сценарий проекта предполагает господдержку фармацевтической отрасли России и усиление экспорта российских лекарственных средств за рубеж. Их механизмы также сейчас обсуждаются в правительстве. В целевом сценарии Минпромторга нарастить объем экспорта лекарств с 30 млрд руб. в 2019 г. до 119,8 млрд руб. к 2030 г. (или до 51,6 млрд руб. при инерционном сценарии развития отрасли).

Бизнес
Новости

Группа компаний «Шишкин лес» продает свой бизнес

Ведомости
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«Шишкин лес» может продать свой бизнес за 3 млрд руб. Об этом со ссылкой на источники в финансовых кругах и топ-менеджера крупного российского производителя безалкогольных напитков пишет «Ъ».

Группа компаний «Шишкин лес» основана в 1998 г., основное производство находится в Московской области. Одним из бенефициаров производителя бутилированной питьевой воды «Ъ» называет гендиректора Сергея Угера. Источник издания оценивает среднегодовой оборот группы компаний 2 млрд руб., EBITDA

– в 240–320 млн руб.

Предварительные переговоры с несколькими участниками рынка уже состоялись. Производителем бутилированной питьевой воды могут заинтересоваться компании, которые имеют подобные производства. В их числе называются Coca-Cola (производит BonAqua), PepsiCo (бренд Aqua Minerale), IDS Borjomi («Святой источник»), «Аквалайф» («Напитки из Черноголовки»), Nestle и «Карачинский источник» (марка «Карачинская»).

Рынок безалкогольных напитков в 2018 г. активно рос. Продажи таких напитков в крупнейших розничных сетях увеличились на 14% в денежном выражении и на 13% – в натуральном, ранее оценивала международная компания-измеритель Nielsen. На долю воды пришлась почти четверть продаж. Активнее всего продавалась столовая вода без дополнительных привкусов. В 2017 г., по оценке Nielsen, продажи безалкогольных напитков смогли увеличиться всего на 1% и в денежном, и в натуральном выражении.

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Политика
Новости

США рассказали о пакете мер против России в Черном море

Ведомости
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Североатлантический альянс разработал пакет мер, направленный на сдерживание «российской агрессии» в Черном море. Об этом на брифинге сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Предложения будут обсуждаться на саммите НАТО 3–4 апреля. России посветят пленарное заседание второго дня саммита, уточнил высокопоставленный представитель госдепартамента, на которого ссылается Reuters. Основное внимание будет уделено «оборонительной и сдерживающей позиции альянса в черноморском регионе», сказал чиновник.

По словам Хатчинсон, в предлагаемом к обсуждению пакете мер речь идет об укреплении воздушной разведки, а также об отправке «большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Постпред США отметила, что целью этих мер является гарантия освобождения вод Черного моря и стран региона от российского вмешательства. «Россия размещает оборонительные вооружения в Крыму, а Крым – это часть Украины», – уточнила она позицию США. Также Хатчинсон заявила, что помимо Украины США считают важным защиту Румынии, Болгарии и Грузии в «черноморском пространстве».

У США есть «очень серьезные опасения» по поводу планов Турции по развертыванию российской противоракетной системы С-400, рассказал высокопоставленный представитель госдепартамента. «Наши отношения не определяются одной проблемой С-400, но С-400 является проблемой для США», – отметил чиновник. Он не исключил применения к Турции санкций по этому вопросу. США считают, что российская противоракетная система на вооружении страны НАТО может представлять угрозу для безопасности истребителя F-35, который производит Lockheed Martin.

Помимо противодействия России в Черном море лидеры стран НАТО намерены обсудить афганский мирный процесс, а также вопрос о членских взносах в бюджет альянса.  

Выбор редактора
Бизнес
Новости

СМИ узнали содержание доклада о причинах крушения Boeing 737 Max в Индонезии

Ведомости
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Ошибочные сигналы датчика угла атаки Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air могли стать причиной крушения этой модели лайнера в Индонезии 29 октября прошлого года. Катастрофе предшествовало неоднократное сваливание носа самолета вниз. Сам датчик перед полетом ремонтировался в центре технического обслуживания самолетов XTRA Aerospace Inc. в Мирамаре, во Флориде. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, подготовленные для брифинга в парламенте Индонезии.

Отремонтированный датчик был установлен на самолет Lion Air за день до катастрофы – 28 октября. Сейчас работу техцентра проверяют индонезийские следователи. Перед крушением самолета пилоты сообщали о проблемах с приборами, отображающими показатели скорости и высоты. Датчик был изготовлен компанией Rosemount Aerospace Inc. из Миннесоты, «дочкой» United Technologies Corp.

В марте этого года другой Boeing 737 Max, авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпел крушение в Эфиопии при схожих обстоятельствах. Никаких данных о том, что датчик угла атаки этого лайнера проходил ремонт в том же техцентре, что и с самолета Lion Air, в докладе индонезийских следователей не приводится, отмечает агентство. По данным Wall Street Journal, ссылающейся на источники, знакомые с ходом расследования, пилоты Ethiopian Airlines пытались следовать аварийным рекомендациям Boeing, но им так и не удалось установить контроль над самолетом. Первоначально они отключили автоматизированную систему предотвращения срывов (MCAS), которая заставляла опускаться нос самолета. Затем они попытались стабилизировать самолет вручную, но в итоге решили использовать для этого электрические приборы, включение которых вновь запустило работу MCAS. Система продолжила опускать нос самолета.

В двух катастрофах с участием Boeing 737 Max погибли 346 человек. По оценкам Bloomberg Intelligence, производителю лайнеров, возможно, придется выплатить около $1 млрд, чтобы урегулировать многочисленные иски от представителей жертв авиакатастроф.

Выбор редактора
Политика
Новости

Хуан Гуайдо лишен депутатской неприкосновенности

Ведомости
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Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы лидер оппозиции Хуан Гуайдо лишен депутатского иммунитета, сообщает Reuters. Этот статус был положен ему как члену парламента, Национальной ассамблеи, председателем которой он является. Решение об отмене неприкосновенности было принято Национальным учредительным собранием Венесуэлы – законодательным органом, который был создан в противовес оппозиционному парламенту и контролируется правящей социалистической партией страны, сторонниками действующего президента Николаса Мадуро.

Лишение Гуайдо депутатской неприкосновенности может стать первым шагом к его аресту. Отмена иммунитета делает возможным продолжение судебного процесса над лидером оппозиции, уточнил председатель Учредительного собрания Диосдадо Кабелло. В январе, после того как Гуайдо объявил, что Конституция позволяет ему временно исполнять полномочия президента, а в стране начались массовые акции в его поддержку, генпрокуратура открыла расследование о связях оппозиционера со «случаями насилия». Обвинение ему предъявлено не было, но Верховный суд Венесуэлы запретил политику покидать пределы страны. Гуайдо игнорировал этот запрет.

По Конституции Венесуэлы, лишение парламентского иммунитета невозможно без одобрения самого законодательного органа, отмечает адвокат Хосе Винсенте Аро. Такие решения принимаются в ходе специальных слушаний – у того, чей иммунитет оспаривается, должна быть возможность представить свою позицию. Решение Учредительного собрания юрист считает «конституционным мошенничеством».

Сам Гуайдо заявил, что не собирается уклоняться от ответственности. «Если они хотят двигаться вперед, им придется принять последствия», – отметил он. Ранее советник президента США Джон Болтон заявлял, что угрозы безопасности Гуайдо «будут встречены решительным и значительным ответом со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества». Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини также подтверждала, что любые меры, которые ставят под угрозу «свободу, безопасность или личную неприкосновенность» лидера венесуэльской оппозиции, будут представлять «серьезную эскалацию напряженности». Большинство стран Запада признали Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы. Россия, Китай и Мексика признают власть действующего президента Мадуро.

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Политика
Новости

Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении

Ведомости
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В Москве совершено нападение на спортивного комментатора Василия Уткина, рассказал он сам в своем Telegram-канале. По словам журналиста, нападавший брызнул ему в лицо едкой жидкостью. Уткин считает, что это было слезоточивое вещество «Черемуха».

Инцидент произошел после тренировки «Эгриси», любительского футбольного клуба, который основал Уткин. «Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать», – уточнил комментатор. «Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из «Локо-Спорт», у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон – для отчетности», – пересказал происшедшее Уткин. Он отметил, что вещество попало ему только в левый глаз.

«Меня припугнули. Нет сомнений, кто», – написал Уткин в своем аккаунте в Twitter. Происшедшее он связывает с темой его последнего выпуска программы «Футбольный клуб» на YouTube.

В 2001 г. на Уткина также было совершено нападение. Неизвестный дважды ударил его заточкой в спину. Личность нападавшего установить не удалось.

Бизнес
Новости

США оценили эффект от санкций против Ирана

Ведомости
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23 страны-импортера полностью отказались от иранской нефти, заявил на брифинге в госдепартаменте спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, его слова передает «РИА Новости». В общей сложности Иран потерял $10 млрд руб., отметил он.

Хук заявил, что иранская добыча нефти снизилась на 1,5 млн барр. в сутки с мая 2018 г. и более 100 компаний ушли с рынка Ирана.

О желании снова запретить покупать иранскую нефть еще в мае 2018 г. заявил президент США Дональд Трамп. Тогда Иран добывал 3,829 млн барр. в сутки.

С 4 ноября 2018 г. начали действовать американские санкции против иранской нефти: покупать ее нельзя, иначе покупателю грозят вторичные санкции США. Восьми странам-импортерам, в том числе Индии и Китаю, США разрешили продолжать покупать нефть у Ирана, но не увеличивать закупки по контрактам. Полностью прекратить покупать иранскую нефть Китай, Индия и еще шесть стран должны 4 мая, следует из заявления госсекретаря США Майка Помпео.

В феврале 2019 г. добыча в Иране была 2,743 млн барр. в сутки. То есть сокращение составило 28%, или 1 млн барр. в сутки, свидетельствуют данные ОПЕК.

Участники так называемого соглашения ОПЕК+, подразумевающего сокращение добычи нефти картелем и присоединившимися странами, в том числе Россией, должны были 18 апреля принять решение – ограничивать или нет добычу сырья на второе полугодие 2019 г. на 1,2 млн барр. в сутки. Но из-за иранской неопределенности – сможет ли страна и дальше экспортировать нефть – согласились отодвинуть решение до мая этого года.

Политика
Новости

Тереза Мэй попытается отсрочить Brexit и договориться с лейбористами

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросит Евросоюз (ЕС) отложить выход страны из блока до 22 мая, а к тому времени при поддержке оппозиционной лейбористской партии постарается сформулировать новые условия Brexit. Это означает, что после выхода Великобритания может быть связана с ЕС гораздо теснее, чем предполагали сторонники Brexit и предусматривало предыдущее соглашение премьера, трижды провалившееся в парламенте, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, но, поскольку депутаты не поддержали план Мэй, который она в конце прошлого года согласовала с Брюсселем, премьер-министр уже просила об отсрочке. ЕС дал время до 22 мая, если план будет одобрен, либо до 12 апреля, если нет. В пятницу парламент снова не поддержал сделку Мэй, а в понедельник ни один из альтернативных вариантов, вынесенных на голосование, не получил большинства голосов (хотя предложение создать таможенный союз с ЕС недобрало всего три голоса).

После семичасового заседания правительства во вторник Мэй заявила, что кабинет постарается договориться с лейбористами об альтернативном плане, который был бы поддержан парламентом и который она сможет представить лидерам ЕС 10 апреля. Если согласовать такой план не удастся, правительство представит парламенту несколько вариантов и обязуется реализовать тот, что будет выбран. Ранее Мэй заявляла, что не обязана выполнять альтернативный план, который поддержат депутаты.

Если согласованный вариант все-таки будет представлен Брюсселю, Великобритания выйдет из ЕС 22 мая с перспективой договориться об условиях сосуществования в переходный период, который может длиться до конца 2022 г., отмечает WSJ. В этом случае между сторонами будут сохраняться нынешние торговые отношения.

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Политика
Новости

Новый президент Казахстана заявил о необходимости беречь дружбу с Россией

Ведомости
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что его обязанность как второго президента страны состоит в том, чтобы беречь дружбу с Россией.

Токаев назвал Россию надежным стратегическим партнером и добрым соседом Казахстана, который, «согласно известной пословице, ближе любого родственника». По его мнению, благополучие двух стран зависит от того, удастся ли сохранить сложившиеся связи между народами. «Сможем ли мы вместе укрепить позитивный потенциал экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а имеющиеся связи превратить в широкомасштабное сотрудничество, в интенсивную межгосударственную кооперацию», – добавил он.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта после 30 лет у власти. Новым президентом страны стал Токаев, до этого занимавший пост председателя сената (верхней палаты) парламента. Срок полномочий президента истекает в 2020 г.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин встретится с Токаевым в Москве 3 апреля. Лидеры двух государств обсудят двусторонние отношения и интеграционные процессы на евразийском пространстве.

Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева

Бизнес
Новости

Британские инвесторы купили почти 30% нового выпуска евробондов «Алросы»

Ведомости
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Британские инвесторы стали самыми активными покупателями нового пятилетнего выпуска долларовых евробондов «Алросы», размещенного для рефинансирования евробондов с погашением в 2020 г., передает «Интерфакс».

«Книга заявок на пике превысила $2,5 млрд. В ходе транзакции было подано более 200 заявок от инвесторов. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов, так как эмитент достаточно редко выходит на международный долговой рынок», – рассказал агентству руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ капитала» Андрей Соловьев.

По его словам, британские инвесторы приобрели 29% выпуска, инвесторы из континентальной Европы – 20%, из России – 18%, из США – 17%, из Швейцарии – 11%. Еще 5% выпуска купили инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. При этом покупателями более 66% выпуска стали управляющие активами и фонды, оставшуюся часть бумаг приобрели банки.

Ранее «Алроса» разместила евробонды на сумму $500 млн под 4,65%. Организаторами выпуска были «ВТБ капитал», Газпромбанк и JPMorgan. Средства от размещения нового выпуска компания собирается потратить на выкуп части евробондов с погашением в 2020 г. «Алроса» 2 апреля сообщила, что выкупит еврооблигации номинальным объемом $400 млн. Всего на выкуп компания может потратить $427 млн.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Рогозин рассказал об увольнении «нерадивых» разработчиков корабля «Федерация»

Ведомости
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в своем Twitter, что разработчиков корабля «Федерация» пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки. «Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК «Энергия». В результате нерадивых товарищей пришлось уволить», – написал он.

Рогозин добавил, что сейчас работа налажена: «Надеюсь, в 2022 г. выйдем на летные испытания».

В 2018 г. из РКК «Энергия» ушел гендиректор Владимир Солнцев. До этого по собственному желанию РКК «Энергия» покинул генеральный конструктор «Федерации» Николай Брюханов. Однако осенью того же года Брюханов вышел на работу в S7 Space, где занялся разработкой частного грузового корабля. После этого из РКК «Энергия» ушли еще несколько специалистов, включая космонавта-испытателя Марка Серова.

Космический корабль «Федерация» разрабатывают с 2009 г. Он предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Запуск запланирован на 2022 г. Бывший руководитель РКК «Энергия» Сергей Романов в интервью «Коммерсанту» ранее признавался, что по состоянию на осень 2018 г. «реально отправить корабль на космодром в 2024 г.». «Но надо все же очень сильно постараться, чтобы это получилось в 2022 г. Нам необходимо отстроить все процессы, завершить выпуск конструкторской документации, подготовить производство на заводе», – говорил он.

Технологии
Новости

«Интер РАО» и «Ростех» создали компанию для развития цифровизации и big data

Ведомости
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«Интер РАО» и «РТ-инвест» (входит в «Ростех») создали совместное предприятие для развития технологий в области цифровизации энергетики и управления большими массивами данных (big data). Об этом говорится в сообщении «РТ-инвеста».

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Единый национальный оператор данных» (ООО «ЕНОД») зарегистрировали 29 марта. По данным источника «Интерфакса», учредителями выступили подконтрольное «Интер РАО» ООО «РН-энерго» и ООО «РТ-инвест финанс».

Таким образом они планируют снизить зависимость российских энергетических компаний от иностранного ПО и оборудования. СП поможет реализовать комплекс задач по цифровизации энергоотрасли и повысить качество услуг для потребителей, рассчитывает представитель «РТ-инвеста». «Этот шаг даст толчок к развитию отечественных технологий в данной сфере и снизит зависимость российских компаний от иностранного оборудования», – сказал он «Ведомостям».

«Группа «Интер РАО» и АО «РТ-инвест» намерены использовать лучшие технологические наработки, накопленную статистику и отраслевые компетенции друг друга для получения мультипликативных эффектов не только в энергетике, но и в производстве отечественного оборудования», – говорится в пресс-релизе «РТ-интвеста».

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