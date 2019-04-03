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Х5 открыла экспериментальный «Перекресток» большого формата

X5 Retail Group открыла в Санкт-Петербурге первый экспериментальный супермаркет «Перекресток» большого формата. Площадь нового магазина составляет рекордные 3000 кв. м, ассортимент – 21 000 наименований товаров, отмечается в сообщении компании. Экспериментальный супермаркет расположен по адресу: проспект Большевиков, 32, корпус 1.

Средняя торговая площадь магазинов «Перекресток» составляет 1028 кв. м, ассортимент – в среднем от 8000 до 15 000 наименований, уточняется в сообщении.

Большой супермаркет открылся на месте гипермаркета «Карусель». О том, что ритейлер в этом году собирается передать три гипермаркета «Карусель» «Перекрестку» и на их базе открыть большие супермаркеты, в марте в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор компании Игорь Шехтерман. «Гипермаркет у нас занимает 4–7000 кв. м торговой площади. Формат большого супермаркета предполагает чуть меньшие площади, поэтому в передаваемых гипермаркетах будет сокращена торговая площадь до 3000 кв. м», – пояснял он.

В новом большом «Перекрестке» будет вестись видеоконтроль очередей на 29 кассах. На большую часть товаров будут установлены электронные ценники, благодаря которым потребитель сможет заказать продукцию в интернет-магазине и забрать готовый заказ в новом супермаркете. Одновременно с открытием в Петербурге еще один «Перекресток» большого формата начал работу в Старом Осколе Белгородской области.

По итогам 2018 г. выручка сети «Перекресток» увеличилась на 23,5% и составила 230,8 млрд руб. Общая выручка Х5 в 2018 г. увеличилась на 18,3%, до 1,533 трлн руб. Сеть супермаркетов на конец декабря объединяла 760 магазинов.