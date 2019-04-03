Путин предложил Токаеву построить в Казахстане атомную электростанцию
Президент России Владимир Путин предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям, сообщает «Интерфакс». «Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имею в виду прежде всего возможность сооружения в Казахстане АЭС по российским технологиям», – заявил российский лидер.
Путин добавил, что стороны уже сотрудничают в области мирного атома. «Работают шесть российско-казахстанских предприятий по добыче и обогащению урана», – сказал он по итогам встречи с новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Впервые планы построить АЭС в Казахстане были обнародованы в 1998 г., но затем свернуты из-за негативной реакции общества, напоминает агентство. В феврале чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин говорил, что Москва ожидает скорого принятия решения о строительстве АЭС. Проект может получить госкорпорация «Росатом», уточнял он. До этого министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявлял, что Казахстан примет решение о необходимости строительства АЭС лишь после изучения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.
Ранее Токаев в ходе своего первого зарубежного визита в Москву заявил, что намерен сохранить прежний уровень отношений с Россией. «Мы хорошо понимаем, что такое союзнические отношения и вытекающие отсюда обязательства», – отметил он. При первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве отношения между Россией и Казахстаном развивались «по восходящей линии». «Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить преемственность данной стратегии, особенно в том, что касается наших отношений с Россией», – заверил Путина Токаев.
Назарбаев сложил полномочия 20 марта после 30 лет у власти. На этом посту его сменил Токаев, до этого занимавший пост председателя сената (верхней палаты) парламента. Срок полномочий президента Казахстана истекает в 2020 г.
Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева
Назарбаев родился 6 июля 1940 г. в казахском селе Чемолган. В 1958 г. по комсомольской путевке был направлен на строительство Карагандинского металлургического завода, где работал чугунщиком, горновым доменной печи, диспетчером, газовщиком и старшим газовщиком доменного цеха.
Партийная карьера Назарбаева началась в 1960-x гг. На фото – Назарбаев в 1981 г. уже в должности секретаря Центрального комитета компартии Казахстана
На снимке: председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин (справа) и Назарбаев во время пресс-конференции, 1991 г.