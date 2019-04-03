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Бывший вице-премьер Хлопонин возглавил совет директоров «дочки» «Онэксима»

Бывший вице-премьер Александр Хлопонин возглавил совет директоров «Интергео», входящего в группу «Онэксим» Михаила Прохорова, говорится в пресс-релизе компании. Также в совет директоров вошел экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.

В середине марта Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский инвестиционный фонд и ближневосточный суверенный фонд приобрели 9,53% акций «Интергео». Предполагалось, что Хлопонин и Кузнецов войдут в совет директоров компании в качестве представителей новых инвесторов.

«Интергео» была создана в 2008 г. на базе активов «КМ инвеста» – совместной компании Михаила Прохорова и президента «Интерроса» Владимира Потанина. Компания реализует два крупных проекта – «Ак-Суг» (Республика Тыва) и «Кингаш» (Красноярский край). Это крупнейшие в России месторождения по запасам меди и никеля соответственно.

Хлопонин в 2010 г. была назначен вице-премьером и полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2014 г. он был освобожден от должности полпреда с сохранением поста вице-премьера, после чего начал курировать в том числе вопросы экологии и недропользования. Кузнецов в 2014 г. стал министром по делам Северного Кавказа. Оба чиновника не вошли в состав нового правительства, сформированного в мае 2018 г.