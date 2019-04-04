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Богатейший человек планеты отдаст бывшей жене четверть доли в Amazon

Богатейший человек планеты – основатель Amazon Джефф Безос (американский Forbes оценивает его состояние в $131 млрд) отдаст бывшей супруге Маккензи Безос четверть акций компании от их общей доли в ней. При этом он сохранит право голоса по всем голосующим акциям Amazon, которые принадлежали паре. Об этом Маккензи Безос сообщила в своем Twitter, который зарегистрировала в начале апреля. Financial Times уточняет, что всего Маккензи Безос получит около 4% акций Amazon, эта доля оценивается примерно в $35 млрд.

Миллиардер сохранит за собой контроль над другими активами – аэрокосмической компанией Blue Origin и газетой The Washington Post, Маккензи Безос не будет претендовать на эти акции, говорится в сообщении. В своем Twitter бизнесмен поблагодарил бывшую супругу за ее доброту и поддержку в бракоразводном процессе. После завершения всех процедур Маккензи Безос, вероятно, войдет в тройку богатейших женщин мира, отмечает FT. На первом месте по версии американского Forbes находится Франсуаза Бетанкур-Майерс (ее состояние оценивается в $49,3 млрд), наследница косметической империи L’Oréal, на втором – Элис Уолтон (состояние – $44,4 млрд), дочь основателя Walmart Сэма Уолтона.

Супруги объявили о разводе в январе. Бизнесмен опубликовал в Twitter совместное с Маккензи Безос заявление, в котором они сообщили, что расстаются друзьями. Пара уточняла, что после развода продолжит сотрудничать в совместных проектах и инвестициях. «Нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга, и мы глубоко благодарны друг другу за каждый год совместной жизни. Если бы мы знали, что наши дороги разойдутся через 25 лет, мы бы выбрали этот путь снова», – говорилось в совместном заявлении.

Джефф Безос и Маккензи познакомились в 1992 г., когда работали вместе в нью-йоркском хедж-фонде. Пара поженилась в 1993 г. Брак Безосов длился 25 лет, у них четверо детей. В 2017 г. они создали совместный благотворительный фонд Day One Fund. Безос ранее уточнял, что они давно не живут вместе.