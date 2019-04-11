DJ Smash оказался совладельцем Черемушкинского рынка
Российский диджей и музыкальный продюсер Андрей Ширман, выступающий под творческим псевдонимом DJ Smash, получил миноритарную долю в 4,5% в ООО «Черемушкинский торг», управляющем Черемушкинским рынком, пишет газета «Коммерсантъ».
Основной владелец рынка Мирослав Мельник подтвердил газете эту информацию, отказавшись раскрыть подробности сделки. «В компании он (Ширман — "Ведомости") будет участвовать в роли инвестора»,— уточнил Мельник. Согласно данным Kartoteka.ru, Ширман имеет доли в размере от 5% до 11% еще в девяти компаниях, связанных с ресторанным бизнесом, включая ООО «Багет», ООО «Барбарис», «Чикен-экспресс».
Черемушкинский рынок — это продуктовый рынок на юго-западе Москвы, работает с 1962 г. В 2005 г. правительство Москвы обязало ООО «Черемушкинский рынок», аффилированное с владельцами «Винэксима» Вадимом Смирновым и Олегом Полухой, снести помещения рынка и построить на его месте многофункциональный комплекс площадью 70 900. кв. м. Однако этот проект не был реализован. В 2009 году столичные власти отменили решение о реконструкции. В сентябре 2010 г. рынок возобновил работу после шестилетнего перерыва. В 2012 г. ООО «Черемушкинский рынок» признали банкротом, имущество компании досталось основному кредитору — Россельхозбанку. В 2017 г. структура Мирослава Мельника выкупила рынок у Россельхозбанка для проведения реновации площадки. На месте рынка был открыт гастромаркет, аналогичный Даниловскому или Усачевскому рынкам. Доля Мельника в «Черемушкинском торге» составляет 50,5%. Помимо него совладельцами компании являются Михаил Свистунов и Виталий Гаврюшкин с долями 20% и 25% соответственно.