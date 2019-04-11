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Бизнес
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DJ Smash оказался совладельцем Черемушкинского рынка

Ведомости
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Российский диджей и музыкальный продюсер Андрей Ширман, выступающий под творческим псевдонимом DJ Smash, получил миноритарную долю в 4,5% в ООО «Черемушкинский торг», управляющем Черемушкинским рынком, пишет газета «Коммерсантъ»

Основной владелец рынка Мирослав Мельник подтвердил газете эту информацию, отказавшись раскрыть подробности сделки. «В компании он (Ширман — "Ведомости") будет участвовать в роли инвестора»,— уточнил Мельник. Согласно данным Kartoteka.ru, Ширман имеет доли в размере от 5% до 11% еще в девяти компаниях, связанных с ресторанным бизнесом, включая ООО «Багет», ООО «Барбарис», «Чикен-экспресс».

Черемушкинский рынок — это продуктовый рынок на юго-западе Москвы, работает с 1962 г. В 2005 г. правительство Москвы обязало ООО «Черемушкинский рынок», аффилированное с владельцами «Винэксима» Вадимом Смирновым и Олегом Полухой, снести помещения рынка и построить на его месте многофункциональный комплекс площадью 70 900. кв. м. Однако этот проект не был реализован. В 2009 году столичные власти отменили решение о реконструкции. В сентябре 2010 г. рынок возобновил работу после шестилетнего перерыва. В 2012 г. ООО «Черемушкинский рынок» признали банкротом, имущество компании досталось основному кредитору — Россельхозбанку. В 2017 г. структура Мирослава Мельника выкупила рынок у Россельхозбанка для проведения реновации площадки. На месте рынка был открыт гастромаркет, аналогичный Даниловскому или Усачевскому рынкам. Доля Мельника в «Черемушкинском торге» составляет 50,5%. Помимо него совладельцами компании являются Михаил Свистунов и Виталий Гаврюшкин с долями 20% и 25% соответственно.

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СМИ узнали причины ходатайства следствия о домашнем аресте Калви

Ведомости
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Инвестиционная и благотворительная деятельность основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, стали причиной ходатайства следствия о смягчении ему меры пресечения. Об этом сообщает знакомый с ситуацией источник «Интерфакса» и подтверждают собеседники «Коммерсанта». По данным издания, Следственный комитет России накануне предложил перевести Калви из спецблока СИЗО «Матросская Тишина», известного как «Кремлевский централ», в мансарду №2 ЖК «Советник» на улице Большая Дмитровка, 7/5. При этом он не должен покидать или менять место домашнего ареста без письменного разрешения следователя, а также пользоваться средствами связи.

Следствие решило, что обстоятельства, ставшие причиной ареста Калви, «изменились». Точнее, стало известно, что бизнесмен «обладает устойчивыми социальными связями в Москве, имеет постоянное место работы, занимается развитием инвестиционных проектов в РФ, оказывает благотворительную помощь различным фондам, в том числе больным детям», — цитирует своего собеседника агентство. Также во внимание было принято, что у Калви есть недвижимость в России и трое малолетних детей на иждивении. В результате следствие решило, что «домашний арест будет соразмерен тяжести инкриминируемого ему преступления». К возможности освобождения предпринимателя под личное поручительство или залог следствие относится отрицательно, опасаясь, что иностранец может повлиять на ход расследования или скрыться за границу. Если суд удовлетворит ходатайство следствия, контролировать Калви будут сотрудники управления ФСИН по Москве. Под домашним арестом бизнесмен будет находиться в электронном браслете, позволяющем следить за его перемещениями. Также в его доме должны быть установлены средства ауди- и видеоконтроля, уточняет издание.

Источники газеты отмечают, что ходатайство об изменении Калви меры пресечения следователь по особо важным делам ГСУ СКР Людмила Самойленко подписала еще 1 апреля. Через два дня оно было согласовано с руководителем ГСУ СКР Эдуардом Кабурнеевым, а 10 апреля направлено в суд, который рассмотрит его сегодня, 11 апреля. Ранее срок расследования дела был продлен до 13 августа. Басманный суд также продлил на три месяца сроки арестов проходящих по делу партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера в области медиа Вагана Абгаряна и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. Решение по бывшему предправления банка «Восточный» Алексею Кордичеву, также обвиняемому в мошенничестве и пошедшим на сотрудничество со следствием, пока не принято. 

Фигурантам дела были предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении более чем 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за сделки, по которой вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, чья оценка была сильно завышена. Калви свою вину не признает и связывает уголовное дело с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым, владеющим 4,8% акций «Восточного». Аветисян и Юсупов эту версию отрицают.

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Технологии
Новости

ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»

Ведомости
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ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью РИА «Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. По его словам, полет космонавтов ОАЭ возможен не ранее, чем через два года.

«ОАЭ планируют организовать специализированную пилотируемую миссию, для которой потребуется корабль. Речь идет о закупке... двух мест в нем (в корабле "Союз" — "Ведомости"), поскольку по закону, командиром корабля "Союз" должен быть гражданин России», — пояснил Крикалев. Сейчас идут переговоры по данному вопросу, пока контрактом оформлен только короткий полет в 2019 г., добавил он.

Если Россия подпишет контракт с ОАЭ, то тогда будет изготовлен дополнительный корабль «Союз», не привязанный к российской пилотируемой программе по доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию.

Сейчас идет подготовка к запуску в космос первого гражданина ОАЭ на «Союзе» осенью этого года. Эмиратский космонавт проведет на орбите Земли восемь дней. Два кандидата с осени 2018 г. проходят курс подготовки в подмосковном Центре подготовки космонавтов. Космонавт из ОАЭ должен был отправиться в полет весной 2019 г., но но из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» в октябре и изменения программы полета МКС сроки отправки был перенесены.

Невеселые старты

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Политика
Новости

ЕС и Великобритания договорились о продлении срока Brexit

Ведомости
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Представители 27 стран-членов ЕС согласились предложить Лондону отсрочить Brexit до 31 октября. Об этом в Twitter написал председатель Евросовета Дональд Туск. По его словам, решение принято в соответствии со статьей 50 договора о ЕС. «Теперь я буду встречаться с британским премьером Терезой Мэй по вопросу согласия правительства Великобритании», — уточнил Туск. По его словам, в результате переноса срока Выхода Великобритании из ЕС у Лондона появятся дополнительные шесть месяцев для того, чтобы найти лучшее решение. Туск также не исключил, что Великобритания может полностью отказаться от выхода из ЕС.

Мэй позже подтвердила, что согласилась на отсрочку. С соответствующим заявлением в парламенте она выступит 11 апреля.

В свою очередь премьер Мальты Джозеф Мускат рассказал, что нынешнее решение об отсрочке будет повторно рассмотрено в июне. «Пересмотр в июне позволит подвести итоги ситуации», — передает его слова Reuters.

В начале апреля Мэй попросила ЕС перенести дату выхода страны из блока на 30 июня. Отсрочка необходима британскому премьеру для того, чтобы договориться с парламентом о новом соглашении, говорилось в ее обращении Туску. Великобритания не планирует участвовать в выборах в Европарламент 23 мая и постарается выйти из ЕС до этой даты, утверждала Мэй. Но если этого не произойдет, стране придется участвовать в выборах, поэтому правительство пока будет вести подготовку к ним.

Из-за выборов в Европарламент в конце марта ЕС согласился отсрочить Brexit на 22 мая при условии, что парламент Великобритании примет одобренное Мэй с Брюсселем соглашение. В противном случае Лондон должен предоставить новый план Brexit до 12 апреля. Именно в этот день истекает срок подачи заявки на участие в выборах в Европарламент. Если план не будет представлен, то Великобритании грозит жесткий Brexit — то есть выход из ЕС без какого-либо соглашения.

Марш против Brexit

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Бизнес
Новости

Акционеры Boeing подали иск к компании после крушений самолетов 737 Max

Ведомости
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В Окружной суд северного округа штата Иллинойс подан групповой иск к компании Boeing в связи со скандалом вокруг крушения в Индонезии и Эфиопии самолетов модели 737 Max, передает AP. Иск подан от имени акционера Boeing Ричарда Сикса и всех лиц, которые могли понести финансовые потери в результате покупки акций компании с 8 января по 21 марта. Помимо компании ответчиками по иску указаны гендиректор Boeing Деннис Мюленбург и финансовый директор Грегори Смит.

Сикс обвинил корпорацию в сокрытии проблем с безопасностью 737 Max. Руководство Boeing должно было рассказать инвесторам о существующих проблемах еще после случившейся в октябре 2018 г. авиакатастрофы в Индонезии. Вместо этого руководство компании искусственно завышало стоимость акций до максимумов, говоря с оптимизмом о будущих продажах, утверждается в иске. Компания вводила инвесторов в заблуждение, «утверждая, что Boeing 737 Mах самый безопасный самолет», отмечается в иске. После таких заявлений инвесторы покупали акции по «искусственно завышенным ценам», отмечается в заявлении.

В начале марта обыкновенные акции Boeing стоили $440 за бумагу, после авиакатастрофы в Эфиопии их цена упала до $362. Днем 10 апреля акции компании торговались на уровне $369 за бумагу.

Первая авиакатастрофа с Boeing 737 Max 8 произошла в октябре 2018 г. в Индонезии. Спустя 13 минут после вылета самолет упал в море. На его борту были 189 человек, все они погибли. Вторая авиакатастрофа с лайнером этой модели произошла в марте этого года в Эфиопии — самолет разбился через 6 минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек. Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств крушения обоих самолетов. Возможной причиной считаются неполадки в работе автоматизированной системы, позволяющей пилотам корректировать положение самолетов в воздухе относительно горизонта. В апреле Boeing обновил программное обеспечение самолетов 737 Max, сделав систему «менее агрессивной и более контролируемой пилотами», писала The Wall Street Journal.

Авиакатастрофа в Эфиопии

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Политика
Новости

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и возобновить платежи

Ведомости
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ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать делегацию в ассамблее и возобновить платежи в бюджет Совета Европы, сообщается на сайте организации. В случае невыполнения этих требований Россию могут исключить из Совета Европы.

В резолюции отмечается, что спустя 70 лет после основания Совет Европы находится в глубоком политическом и финансовом кризисе. Решение России не выплачивать взносы привело к серьезным бюджетным проблемам, угрожающим основным направлениям деятельности Совета Европы.

В январе Госдума отказалась направлять делегацию в ПАСЕ. Депутаты заявили о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в 2019 г.

В 2014 г. ПАСЕ ввела санкции против России из-за присоединения Крыма, лишив российскую делегацию права голоса. В знак протеста делегация отказалась участвовать в сессиях ассамблеи, а в 2017 г. Россия приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.

Технологии
Новости

Правительство может получить контроль за оборудованием для «суверенного рунета»

Ведомости
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Депутаты передали правительству полномочия по определению порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети оператора связи «технических средств противодействия угрозам» – это оборудование, которое операторы должны будут установить в соответствии с законопроектом о суверенном рунете. Ранее определять этот порядок должен был Роскомнадзор. Такие поправки депутаты внесли в текст законопроекта ко второму чтению по рекомендации правительства, рассказал ТАСС председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. В разговоре с «Ведомостями» он подтвердил, что комитет внес в законопроект две новые поправки, которые рекомендовало правительство.

Вторая поправка касается утверждения требований по функционированию точек обмена трафиком и обязанностей их владельцев по подключению к точкам обмена трафиком сетей связи. Вместо Роскомнадзора эти правила будет определять Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по согласованию с ФСБ.

Законопроект о суверенном интернете внесли в Думу в декабре 2018 г. депутат Андрей Луговой и члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова. Он наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе создается специальный центр мониторинга, который должен управлять сетями в критических ситуациях. Центр будет обладать информацией обо всей российской инфраструктуре связи, объясняла Бокова.

Комитет Госдумы по информационной политике 9 апреля рекомендовал законопроект ко второму чтению, оно состоится 11 апреля. Сам закон может вступить в силу 1 ноября 2019 г., говорил на заседании комитета Левин.

Митинг против изоляции рунета на проспекте Сахарова

Политика
Новости

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

Ведомости
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Группа депутатов КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предложив ввести штрафы для чиновников за оскорбление граждан, следует из материалов нижней палаты парламента. Документ предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект зарегистрирован 10 апреля и направлен председателю Госдумы.

Депутаты предлагают штрафовать чиновников за публичное оскорбление граждан. Так, за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, каком-либо произведении или СМИ, предлагается ввести штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб. Распространение чиновниками оскорбительной информации о гражданах в интернете депутаты предлагают наказывать штрафом в размере от 100 000 до 500 000 руб.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что публичные оскорбления представителей власти в адрес народа стали «в последнее время привычным для России явлением, свидетельствующим о классовом неприятии находящегося за чертой бедности населения». «Исполняя свои властные полномочия, безответственные чиновники или избранные представители законодательной власти публично оскорбляют народ, обвиняя самих граждан в их обездоленном положении», – говорится в документе.

Депутаты приводят несколько примеров таких высказываний чиновников. Например, упоминается депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер, который, комментируя повышение цен на продукты, посоветовал гражданам «поменьше питаться». Также приводится высказывание ярославского депутата Дмитрия Петровского, предложившего отменить в России пенсии по старости и обосновавшего это тем, что россияне «привыкли сидеть у государства на шее». Еще одним примером послужили слова волгоградского депутата Гасана Набиева, который заявил, что пенсии в 8000 руб. в России получают исключительно «тунеядцы и алкаши» и «эти люди сами виноваты в своем материальном положении».

Принятие этого законопроекта «позволит повысить правовую культуру государственных и муниципальных служащих, защитить права граждан и обеспечить более эффективную систему управления в государстве», считают авторы инициативы.

В конце марта в России вступил в силу так называемый закон об оскорблении власти. Он ограничивает распространение материалов, которые выражают явное неуважение к обществу и государству. По новому закону интернет-ресурсы обязаны удалить такую информацию по требованию Роскомнадзора, в противном случае они будут заблокированы. Кроме того, им грозит штраф от 30 000 руб.

Финансы
Новости

FT: три банка США проверяли счета клиентов на предмет отмывания денег из России

Ведомости
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Три крупных американских банка – Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup – проверяли счета клиентов, чтобы исключить возможность участия в отмывании денег из России. Об этом рассказали руководители этих банков на слушании в конгрессе США, передает Financial Times.

В начале слушания председатель комитета по финансовым услугам Максин Уотерс напомнила, что в последнее время было много информации об участии Deutsche Bank в выводе средств из России. По ее словам, клиенты семи крупнейших американских банков, руководители которых приняли участие в слушании, тоже могут участвовать в сомнительных операциях.

Гендиректор Bank of America Брайан Мойнихен и гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что в результате проверки не было обнаружено признаков подобной активности. Руководитель Citigroup Майкл Корбат сказал, что не может комментировать текущие расследования.

В марте проект Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) опубликовал доклад о том, что инвестбанк «Тройка диалог» создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, с помощью которой из России выводились деньги. Среди контрагентов по этим транзакциям упоминались крупные западные банки, в том числе Raiffeisen Bank и Deutsche Bank.

Бизнес
Новости

Ozon запустил платформу для инвестирования средств физических лиц в поставщиков

Ведомости
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Российский онлайн-ритейлер Ozon запустил платформу Ozon.Invest, с помощью которой физические лица могут инвестировать в компании малого и среднего бизнеса. Сервис с декабря прошлого года работал в тестовом режиме. Инвестиции оформляются как предоставление денежных средств компаниям по договору займа (p2b-кредитование).

Как сообщается на сайте Ozon.Invest, пользователи могут вложить средства в развитие поставщиков онлайн-ритейлера. Максимальный срок вложений – полгода, минимальная сумма – 10 000 руб. Сервис обещает доходность до 18% годовых. Для того чтобы стать инвестором, необходимо зарегистрироваться на платформе, заполнить анкету, сообщить паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, затем пополнить счет и выбрать пакет для инвестирования. Отслеживать состояние выплат можно онлайн в личном кабинете на сайте.

Подчеркивается, что все заемщики – это проверенные поставщики Ozon, их заявки на заем оцениваются по 200 параметрам. При оценке потенциальных заемщиков компания использует информацию из внутренних систем, например динамику продаж, движение денежных средств, а также выписки из банка, данные Федеральной налоговой службы и Росфинмониторинга, рассказывал «Ведомостям» руководитель подразделения «Цифровые финансы» в Ozon Никита Сайгутин.

На рынке сейчас работает несколько компаний в сфере p2b-кредитования. Такие проекты есть у Альфа-банка, Фонда развития интернет-инициатив, итальянской General Invest. Они отличаются подходом к заемщикам и условиями инвестирования.

Бизнес
Новости

Две трети бондов лизинговой компании ГТЛК купили европейские инвесторы

Ведомости
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Около 70% выпуска шестилетних облигаций на $500 млн от крупнейшей лизинговой компании России – Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) купили европейские инвесторы, рассказал «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

17% купили автрийские и германские инвесторы, 18% – британские инвесторы, 8% – швейцарцы, еще 27% выпуска – инвесторы из континентальной Европы, перечисляет он. Шулаков отметил, что российские инвесторы приобрели 21% ценных бумаг, остальное – американские, азиатские и ближневосточные инвесторы. Из общего выпуска 59% досталось управляющим компаниям и фондам, еще 41% – банкам.

В день размещения первоначальный ориентир по доходности составил 6,4–6,5%. Компания дважды снижала ориентир по доходности. Книга заявок была переподписана в 2,6 раза. Банк-адеррайтер собрал заявок на $1,3 млрд, отметил Шулаков. Спрос на пике превышал $1,5 млрд, говорит он. Финальная ставка доходности была установлена на уровне 6,125%.

Данный выпуск на $500 млн стал третьим для ГТЛК на рынке евробондов: первые два выпуска были размещены в 2016 г. (пятилетний) и 2017 г. (семилетний).

Бизнес
Новости

Минпромторг предложил компенсировать покупателям рыболовных судов треть их стоимости

Ведомости
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Минпромторг разработал проект постановления правительства, предполагающий субсидирование из федерального бюджета покупки рыболовных судов, он размещен для обсуждения на сайте regulation.gov. Согласно документу, российская компания при получении рыболовного судна, заложенного на российской верфи после 1 января 2019 г., может получить из бюджета до трети его стоимости.

Субсидию можно получить как при покупке судна, так и при получении его в лизинг. В программу предлагается включить маломерные (длина 15–20 м), малые (20–30 м) и средние (30–39) рыболовные суда, а также рефрижераторные суда с объемом трюмов не менее 2000 куб. м. Субсидию компания может получить после получения судна с верфи и постановки его в российский регистр. Размер субсидии составит 30% от стоимости судна, если оно обошлось не дороже предельной цифры – 325 млн, 455 млн и 585 млн руб. для маломерного, малого и среднего класса соответственно. Если дороже, то 30% от предельной стоимости. Для рефрижераторного судна предельная стоимость – 1,2 млрд руб.

Сейчас обновление рыбопромыслового флота поддерживается за счет так называемых инвестиционных квот – часть квот на вылов в Дальневосточном и Северо-Западном бассейнах рыболовные компании получают под обязательство построить новое судно на российской верфи. Под инвестквоты для этих бассейнов строятся гораздо более крупные суда – длиной 50 м, 85 м и даже 108 м. Эти суда оснащены рыбоперерабатывающими фабриками. Например, Русская рыбопромышленная компания заказала девять траулеров длиной по 108 м, они обойдутся примерно в 60 млрд руб.

Но мера инвестквот невозможна для Балтийского, Каспийского, Азовского и Черного морей, где вылавливаются дешевые и массовые виды рыб, а также промысел низкорентабелен, говорится в пояснительной записке Минпромторга. Для рыбопромысловых компаний этих бассейнов и предусмотрена субсидия. Средний возраст рыболовных судов в этих бассейнах составляет 35 лет, пишет Минпромторг.

В проекте постановления не говорится, сколько средств из бюджета предлагается выделить на субсидии. Но Минпромторг пишет, что до 2024 г. планируется построить около 120 новых судов. Это позволит повысить освоение водных биоресурсов не менее чем на 200 000 т в год и увеличить ежегодный вклад отрасли в ВВП на 2,5 млрд руб.

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