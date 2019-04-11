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Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

РЖД по итогам 2018 г. не достроила ряд объектов на участках Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты (СП), проведшей проверку монополии.

Как указал контролирующий орган, в прошлом году РЖД должна была построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей, но был принят всего один объект. Итог: на 17 участках БАМа и Транссиба не была увеличена пропускная способность, как планировалось, подчеркнула Счетная палата.

СП выявила невыполнение плановых показателей и по проектам развития участка Междуреченск – Тайшет, а также строительства вторых путей и сортировочных станций к портам Азово-Черноморского бассейна. Есть риск, отметил контролирующий орган, не достигнуть показателя федерального проекта «Железнодорожный транспорт и транзит».

Кроме того, с нарушением сроков идет строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань, сообщила Счетная палата. По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г.

Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты. Он пообещал, что монополия будет внедрять ежемесячный мониторинг соблюдения сроков расходов денег и достижения целевых показателей проектов.

РЖД решила развивать БАМ и Транссиб в 2012 г. Проект предполагает увеличение провозной способности магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока. В 2017 г. монополия подготовила проект второго этапа модернизации с 2018 по 2025 г. По ее оценке, инвестиции могут составить от 493 млрд до 653,3 млрд руб.