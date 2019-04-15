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«Лукойл» оспорил в суде решение ФАС по жалобе «Роснефти»

Принадлежащая «Лукойлу» компания «Варандейский терминал» подала в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о признании недействительным решение ведомства и предписания от 27 марта 2019 г., следует из картотеки суда. Рассмотрение дела назначено на 30 мая.

В конце прошлого года «Роснефть» подала жалобу в ФАС на тарифы на перевалку нефти в терминале «Варандей», услугами которого пользуется совместное предприятие «Лукойла» и «Башнефти» (последняя в 2016 г. стала «дочкой» «Роснефти») – «Башнефть полюс». Путь через Варандей – единственный способ вывезти нефть с месторождений Требса и Титова, которое разрабатывает «Башнефть-полюс». ФАС в середине марта поддержала «Роснефть», посчитав тарифы в терминале завышенными.

В начале апреля президент «Лукойла» Вагит Алекперов говорил журналистам, что ФАС рекомендовала компаниям договориться о тарифе на транспорт нефти через Варандей. «В ближайшее время примем решение окончательное. Скорее всего, будет арбитраж», – отмечал он.

Ранее Алекперов сообщал, что «Роснефти» предлагалось несколько вариантов выхода из ситуации, в том числе своп нефти Требса-Титова на тимано-печорское сырье. «Мы предлагали отдавать им нефть на узле учета Уса «Транснефти». Замещать нашу нефть нефтью Требса и Титова. Предложения были разные – например, привязать формулу цены перевалки к объему производства (на Требса-Титова), как это делается во всем мире, но их это тоже не устроило», – уточнял он. «Лукойл» подал в ФАС документы, обосновывающие цену перевалки в Варандее.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интефракс», «Башнефть-полюс» в 2018 г. добыла 1,1 млн т нефти.