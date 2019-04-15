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Структура «Евросибэнерго» купила самые известные недострои Владивостока

Структуры «Евросибэнерго» купили во Владивостоке два отеля, которые строились к саммиту АТЭС, но так и не были завершены к сроку. Как сообщил Российский аукционный дом, покупателем отелей на мысе Бурный и в бухте Золотой Рог во Владивостоке стало ООО «Парк-отель «Бурдугуз». По данным «СПАРК-Интерфакса», головной компанией этой структуры является владелец крупных сибирских ГЭС «Евросибэнерго», подконтрольная En+. До недавнего времени En+ контролировала семья Олега Дерипаски, сейчас его доля в En+ снизилась до 44,95%. За два недостроя «Бурдугуз» заплатила 3,7 млрд руб. Компания Дерипаски оказалась единственным участником торгов, так как другой претендент своевременно не внес задатков, и была признана победителем.

Продавцом объектов выступила АО «Дальневосточная инвестиционная группа» (бывшее ОАО «Наш дом – Приморье»), которая выступала заказчиком строительства и на 100% принадлежала администрации региона. Пятизвездочные гостиницы (ими должен был управлять Hyatt), начали строить к саммиту АТЭС, который прошел во Владивостоке в сентябре 2012 г. Оба отеля к сроку сданы не были. Бывший глава Приморья Владимир Миклушевский обещал сдать их после саммита, объясняя задержки особыми требованиями Hyatt к отделке зданий.

В конце 2013 г. Контрольно-счетная палата Приморья решила, что сметная стоимость по гостиничным комплексам завышена. Следствие оценивало ущерб от нарушений и махинаций в ходе строительства гостиниц в 2017 г. в общей сложности почти в 1 млрд руб. Власти Приморья несколько раз пытались реализовать недострои частным покупателям. Например, отель на мысе Бурный планировали продать на голландском аукционе (торги идут на понижение) за 8,5 млрд руб., при минимальной цене 5,9 млрд руб. На прошедшем аукционе его продали за 2,1 млрд руб. Сейчас стройка 14-этажного здания отеля площадью 36 400 кв. м со SPA-комплексом на 10 000 кв. м завершена. Отель в бухте Золотой Рог в настоящий момент достроен на 60%, он был оценен в 1,6 млрд руб.