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Минтранс готовит эксперимент по контролю автобусных перевозок через «Платон»

Министерство транспорта намерено до 15 октября провести эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект соответствующего постановления. Для проведения эксперимента будет использована IT-инфраструктура системы взимания платы «Платон».

Указывается, что оператором системы мониторинга и контроля на безвозмездной основе будет ООО «Современные технологии пассажирского комплекса». Это полное название ООО «Технопасс», следует из системы «СПАРК-Интерфакс». Указанная компания на 60% принадлежит разработчику программного обеспечения «Онэлия» и на 40% компании-оператору «Платона» — ООО «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС).

Эксперимент позволит учесть все предложения автоперевозчиков при создании цифровых сервисов, пояснил гендиректор РТИТС Антон Замков. Он напомнил, что ранее инфраструктура системы «Платон» использовалась для мониторинга иностранных автобусов во время чемпионата мира по футболу в России. Также в эксперименте будет задействован первый в России центр автоматической фиксации нарушений федерального охвата, созданный для Ространснадзора, сообщил Замков.

Участие пассажиров и перевозчиков в эксперименте является добровольным и безвозмездным, отмечается в проекте постановления.