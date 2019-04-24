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ФАС отказалась индексировать тарифы «Газпрома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет индексировать тарифы для «Газпрома», пока компания не начнет предоставлять регулятору полные данные о своей деятельности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя службы Игоря Артемьева.

«С «Газпромом» можно пока не работать. Потому что он свои данные нам не предоставляет. Пока «Газпром» не будет предоставлять нам свои прозрачные данные, мы не будем им индексировать вообще ни один тариф. Пусть живет так», – заявил Артемьев на расширенной коллегии ФАС в Крыму.

Вопросы утверждения оптовых цен на газ, добываемый «Газпромом», а также утверждения тарифов на услуги по транспортировке газа населению запланированы к рассмотрению на очередном заседании правления ФАС 25 апреля 2019 г.

В марте 2019 г. президент «Транснефти» Николай Токарев и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон попросили президента Владимира Путина передать регулирование тарифов на транспортировку нефти и газа от ФАС к Минэнерго. В прошлом году Токарев, Михельсон и совладелец НЛМК Владимир Лисин уже просили председателя правительства Дмитрия Медведева отстранить ФАС от регулирования тарифов, но тогда такое решение не было принято. Предприниматели заявляли, что решения о тарифах не могут приниматься в отрыве от стратегических решений о развитии соответствующих отраслей.