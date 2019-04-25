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Польша приостановила прокачку российской нефти из-за загрязнения

Министерство энергетики Польши сообщило о приостановке закачки нефти из России. Прием загрязненной нефти был остановлен в пункте Адамово на польско-белорусской границе, отмечается в сообщении. Такие меры принимаются для защиты польских НПЗ от ущерба, который может причинить нефть с повышенной концентрацией органических хлоридов.

Информация о превышении стандартов была передана на польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы, отмечается в документах Министерства энергетики Польши.

Польша, как член ЕС и Международного энергетического агентства, обязана поддерживать 90-дневные запасы сырой нефти и топлива. Непрерывность переработки и снабжения польского рынка топливом будет обеспечена, уверяют в министерстве. В случае длительной нехватки сырья нефть будет поступать на польские НПЗ по альтернативному маршруту — через нефтепорт в Гданьске, говорится в материалах министерства.

Белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» 19 апреля заявила, что получила по южной ветке трубопровода «Дружба-2» некачественной экспортной смеси Urals с высоким содержанием органических хлоридов. Через два дня «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали ее устранить. Белорусский концерн «Белнефтехим» временно ограничил экспортные поставки нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российской нефти. «Транснефть» сообщила, что ежесуточно проверяет показатели по наличию органических хлоридов и пытается установить источник возможного загрязнения. Белоруссия потребовала от компании компенсации за загрязненную нефть.

Через территорию Белоруссии проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода «Дружба». Они обеспечивают поставки нефти не только на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода, но и транзит нефти в Европу по двум направлениям – через Польшу и Украину.