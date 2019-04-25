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Предприятие «Белнефтехима» подтвердило приостановку транзита российской нефти в Польшу

Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» (входит в «Белнефтехим»), которое осуществляет перекачку нефти, поступающей из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении стран Западной и Восточной Европы, сообщило о приостановке транзита в направлении Польши. Такое решение принято в связи с письмом польского оператора магистральных трубопроводов PERN, которое информирует, что польская сторона прекращает прием нефти в пункте Адамово. Содержание органических хлоридов экспортной смеси Urals, которое поступает по нефтепроводу, значительно превышено — до 30 раз от норматива, говорится в сообщении.

«Ни один НПЗ, находящийся на нефтепроводе "Дружба" не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями», — отмечается в тексте письма PERN, который приводит «Гомельтранснефть Дружба».

Транзит нефти был прекращен 23 апреля в 22:00 по варшавскому времени (на час отличается от московского) на неопределенное время.

Поставки загрязненной нефти продолжаются в направлении Украины для НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии. Она достигнет Венгрии и Словакии через 4-5 дней.

Министерство энергетики Польши вечером 23 апреля сообщило о приостановке закачки нефти из России и предупредило о своем решении немецкие НПЗ. В случае длительной нехватки сырья нефть будет поступать на польские НПЗ по альтернативному маршруту — через нефтепорт в Гданьске, говорится в материалах министерства.

«Белнефтехим» 19 апреля заявил о том, чт по южной ветке трубопровода «Дружба-2» стала поступать некачественная экспортная смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. Через два дня «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали ее устранить. «Транснефть» сообщила о том, что ежесуточно мониторит качество нефти и ищет источник загрязнения.