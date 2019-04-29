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Умер создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов

В возрасте 93-х лет умер почетный генеральный конструктор авиационного комплекса им. Ильюшина, создатель самолета Ил-76 Генрих Новожилов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По информации источника, инженер скончался в воскресенье, около 17 часов в больнице. «Он был на реабилитации под капельницей», — сказал он.

Информацию о смерти Новожилова ТАСС подтвердил экс-гендиректор «Ильюшина» Алексей Рогозин. «Генрих Васильевич работал в полную силу до последних дней. Его будет очень не хватать. Вечная ему память», — сказал Рогозин. Он рассказал, что в последние два года неоднократно обращался к Новожилову как к главному советнику по науке и всегда получал помощь.

Новожилов — советский и российский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического труда, доктор технических наук, профессор, академик Академии наук СССР. Он был создателем семейства самолетов Ил-76, а также двухмоторного турбовинтового самолета Ил-114.