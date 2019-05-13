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Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в Москву

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший в 01:59 из столичного аэропорта «Шереметьево» в Самару, развернулся над Владимиром и вернулся в Москву. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar. По информации онлайн-табло самарского аэропорта «Курумоч», рейс SU 1206 отменен, ожидаемое время его прибытия, вместо запланированного на 04:30 (03:30 мск), перенесено на 6:00.

Обратный рейс этого борта из Самары в Москву пока также отменен. Время вылета SSJ 100 из аэропорта «Курумоч» рейсом SU 1207, по данным онлайн-табло, перенесено на 6.40 вместо планировавшегося 5.25.

5 мая в аэропорту «Шереметьево» самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку. По предварительной информации, после взлета в лайнер попала молния. Это привело к проблемам с электроникой на борту, после чего командир экипажа решил вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате 41 человек погиб, 37 успели спастись.

После трагического инцидента «Аэрофлот», являющийся крупнейшим российским эксплуатантом SSJ-100, отменил десятки рейсов с лайнером этого типа. Так, 8 мая было отменено пять парных рейсов авиакомпании из Шереметьево и обратно, на следующий день – 12, 10 мая – 14, напоминает «Коммерсантъ» В «Аэрофлоте» причины отмены рейсов не комментируют. Собеседник издания в отрасли авиаперевозок отмечает, что отмены полетов на SSJ — «довольно частое явление», которое имело место с самого начала эксплуатации самолета. После катастрофы в Шереметьево СМИ стали следить за судами этого типа более внимательно. Это подтверждает руководитель Infomost Борис Рыбак, по словам которого до трети SSJ-100 стояли на земле. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев полагает, что отмены рейсов могут быть связаны и с реакцией летного состава: при срабатывании любой сигнализации об отказе, с которым разрешено выполнять полет, пилоты могут перестраховываться и отказываются выполнять рейс.