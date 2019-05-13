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Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в Москву

Ведомости
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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший в 01:59 из столичного аэропорта «Шереметьево» в Самару, развернулся над Владимиром и вернулся в Москву. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar. По информации онлайн-табло самарского аэропорта «Курумоч», рейс SU 1206 отменен, ожидаемое время его прибытия, вместо запланированного на 04:30 (03:30 мск), перенесено на 6:00.

Обратный рейс этого борта из Самары в Москву пока также отменен. Время вылета SSJ 100 из аэропорта «Курумоч» рейсом SU 1207, по данным онлайн-табло, перенесено на 6.40 вместо планировавшегося 5.25.

5 мая в аэропорту «Шереметьево» самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку. По предварительной информации, после взлета в лайнер попала молния. Это привело к проблемам с электроникой на борту, после чего командир экипажа решил вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате 41 человек погиб, 37 успели спастись.

После трагического инцидента «Аэрофлот», являющийся крупнейшим российским эксплуатантом SSJ-100, отменил десятки рейсов с лайнером этого типа. Так, 8 мая было отменено пять парных рейсов авиакомпании из Шереметьево и обратно, на следующий день – 12, 10 мая – 14, напоминает «Коммерсантъ» В «Аэрофлоте» причины отмены рейсов не комментируют. Собеседник издания в отрасли авиаперевозок отмечает, что отмены полетов на SSJ — «довольно частое явление», которое имело место с самого начала эксплуатации самолета. После катастрофы в Шереметьево СМИ стали следить за судами этого типа более внимательно. Это подтверждает руководитель Infomost Борис Рыбак, по словам которого до трети SSJ-100 стояли на земле. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев полагает, что отмены рейсов могут быть связаны и с реакцией летного состава: при срабатывании любой сигнализации об отказе, с которым разрешено выполнять полет, пилоты могут перестраховываться и отказываются выполнять рейс.

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Экономика
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Белоруссия предложила ограничить право вето в Евразийском экономическом союзе

Ведомости
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Власти Белоруссии предлагают ограничить право вето у стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь-1». По его словам, за последние пять лет, это право применялось семь раз, что не способствовало устранению препятствий в торговле. «Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето», — приводит слова Крутого «Интерфакс».

Минск также предлагает ввести в ЕАЭС мораторий на принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле. По словам белорусского министра, страны союза договорились о том, что в 2018-2019 гг. будет устранено 17 препятствий, но до сих пор вопрос решен лишь по одному. Он прогнозирует, что еще 15 «так и перейдет на следующий цикл».

С инициативой о моратории на принятие странами союза новых документов, препятствующих свободной торговле, ранее выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, напомнил Крутой. «Такая идея обсуждается, но для этого надо вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС», — уточнил министр.

В ЕАЭС помимо Белоруссии, входят Армения, Казахстан, Киргизия и Россия. 

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Финансы
Новости

Социологи отметили падение расходов россиян почти на 8% в апреле

Ведомости
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Россияне в апреле 2019 г. сократили свои повседневные траты на 7,7% по сравнению с мартом, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

«По сравнению с апрелем прошлого года повседневные расходы наших соотечественников выросли на 6,4%, уверенно превзойдя размер накопленной за период инфляции в 5,2%», — добавляется в исследовании.

Авторы исследования указывают, что реальные расходы в апреле уступили только значению 2015 г., обогнав показатели остальных лет наблюдений. Социологи отмечают, что в апреле на потребление россиян не воздействуют какие-либо сторонние факторы (праздники или каникулы). 

В сообщение указывается, что траты граждан с низкими доходами в апреле уменьшились на 8,7% по сравнению с мартом. Расходы потребителей со средним уровнем доходов снизились на 7,9%, с высокими доходами — на 6,6%. 

Исследование «Ромира» основывается на данных скан-панели домохозяйств, базирующейся на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.

Политика
Новости

Премьер-министр Литвы заявил об отставке из-за поражения на президентских выборах

Ведомости
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Выдвигавший свою кандидатуру на пост президента Литвы премьер-министр Саулюс Сквернялис признал свое поражение и подтвердил готовность подать в отставку с должности председателя правительства, соответствующее заявление он сделал эфире национального телевидения. Он отметил, что тенденция подсчета голосов говорит о его поражении.

«Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку», — заявил он, уточнив, что покинет пост премьер-министра 12 июля.

После подсчета бюллетеней с 1586 из 1972 избирательных участков (следует из материалов на сайте Главной избирательной комиссии) Сквернялис, ранее находившийся на втором месте после лидирующего экономиста Гитанаса Науседы (31,52%), уступил эту позицию с 22,24% голосов экс-министру финансов Ингриде Шимоните (26,76%).

Разрыв между ними образовался и начал расти после того, как в избирком стали поступать сведения с участков крупнейших городов страны. Согласно данным Главной избирательной комиссии, ни одному из девяти кандидатов не удается набрать более 50% голосов, которые необходимы для победы в первом туре. Это означает, что через две недели пройдет второй тур выборов, в который пройдут два кандидата. Президент Литвы избирается сроком на пять лет.

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Политика
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Трамп пообещал Китаю потери десятков миллиардов долларов из-за торговых пошлин

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пообещал Китаю, что страна потеряет десятки миллиардов долларов из-за повышения торговых пошлин на китайскую продукцию. Об этом он написал в Twitter.

«Мы будем брать с Китая десятки миллиардов долларов в пошлинах. Экспортеры продукции могут сами производить ее в США (в идеале) или импортировать ее из стран, которые не облагаются пошлинами», — написал Трамп. Он уточнил, что США «находятся именно там, где хотят быть» в отношениях с КНР. Президент заявил, что китайская сторона виновата в принятых Вашингтоном решениях, поскольку пыталась пересмотреть условия обсуждаемой торговой сделки.

По словам Трампа, США направят полученные от введенных пошлин средства на развитие сельского хозяйства, а часть продукции «раздадут голодающим в разных странах по всему миру».

США 10 мая повысили до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд, которые в январе были введены на уровне 10%. Трамп также поручил проработать введение 25%-ных пошлин на оставшуюся часть китайского импорта в общей сумме более чем на $300 млрд.

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Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Ведомости
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Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.

Он подчеркнул, что при расчете параметров социально-экономического развития Белоруссии на 2019 г. министерством сознательно не была учтена возможная компенсация, на 2020 г. Белоруссия также пока не планирует получение компенсации. «Переговоры с российскими коллегами сейчас находятся в активной стадии, поэтому, не имея конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене газа, мы исходим из самых пессимистических оценок, которые на сегодняшний день есть», — сказал Крутой. 

Министр добавил, что предполагаемая компенсация потерь белорусской экономики в 2019-2020 гг. незначительна в соотношении с ВВП, бюджетом и другими ключевыми макроэкономическими параметрами. Однако правительство страны предпринимает шаги для урегулирования этого вопроса.

Он уточнил, что пока ведомство не видит оснований для пересмотра сделанных на 2019 г. экономических прогнозов, несмотря на возможный негативный эффект от поступления некачественной российской нефти в Белоруссию по трубопроводу «Дружба». «Известная история с "грязной нефтью", насколько она повлияет на условия транзита, то есть на транспортный сектор оптовой торговли и самих производителей, нефтеперерабатывающие заводы — сейчас соответствующие оценки делаются», — отметил Крутой.

В начале марта президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия с 2015 г. потеряла из-за реализации Россией налогового маневра около $3,4 млрд. Потери экономики страны от поставок некачественной нефти в апреле 2019 г., по словам президента, также исчисляются сотнями миллионов долларов.

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Бизнес
Новости

В России могут создать единый реестр туристических агентств

Ведомости
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В России может появиться единый федеральный реестр туристических агентств, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.

Выступая на 12-й конференции Альянса туристических агентств он сообщил, что участие в реестре будет бесплатным для агентств, оказывающих туристические услуги. Работать реестр будет по аналогии с единым федеральным реестром туроператоров при Ростуризме. Горин подчеркнул, что такой реестр повысит доверие к агентствам, которые принимают на себя первый удар в случае неправомерных действий туроператоров. Зачастую именно агентство, а не туроператор получает жалобы на задержки рейсов, решает вопросы неоказания услуг или перебронирования гостиничных номеров.

Также на конференции член Альянса туристических агентств (АТА) Андрей Вершинин предложил чиновникам усилить регулирование рынка туристических услуг, утвердив создание саморегулируемых организаций (СРО), в которые будут входить турагентства. Он пояснил, что СРО будут нести ответственность за деятельность входящих в них агентств, поэтому такой подход поможет снизить возможность мошенничества. «Если такая модель будет построена, то мы сможем серьезно почистить рынок», — заявил Вершинин.

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Политика
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Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

Ведомости
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Президент Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по военной тематике, первое из которых пройдет в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он добавил, что помимо Татарстана Путин на этой неделе посетит еще один регион. В этом году совещания пройдут в обновленном формате.

Последние несколько лет Путин регулярно осенью и весной проводил совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обычно они проходили в Сочи. В совещаниях, на которых обсуждаются развитие войск, предприятий ОПК, исполнение гособоронзаказа, поставки военной техники, участвуют представители отрасли, а также руководители Министерства обороны и других ведомств.

В феврале на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Путин заявил о необходимости обновить формат этих совещаний. Президент не раскрыл деталей, сообщив только, что хотел бы посмотреть, как идет работа по производству и постановке на боевое дежурство новых комплексов «Кинжал», «Пересвет», «Авангард», «Сармат» и других.

Новое оружие, которое показал Путин

Технологии
Новости

Стоимость биткойна впервые с октября превысила отметку в $7000

Ведомости
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Стоимость биткойна за сутки выросла более чем на 3%, впервые с октября прошлого года преодолев психологическую отметку в $7000. Максимальная цена биткойна за последние сутки, по данным биржи Coindesk, составляла $7753. К вечеру стоимость криптовалюты немного опустилась, в 18.05 мск биткойн на Coindesk стоил $6961,2.

На бирже CoinMarketCap в это же время стоимость биткойна составляла $6970 (+2%). Капитализация криптовалюты выросла до $29,1 млрд. Биткойн по-прежнему остается самой дорогой криптовалютой с самой большой капитализацией.

Биткойн достиг исторического максимума в декабре 2017 г., когда перешагнул отметку в $20 000. Однако потом он начал дешеветь. За четыре дня его цена упала до $13 000. В конце прошлого года стоимость биткойна опускалась ниже отметки в $4000.

Кто разбогател на криптовалюте

Технологии
Новости

«Первый канал» отреагировал на информацию о просьбе засекретить итоги проверки «Голоса»

Ведомости
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«Первый канал» ничего не знает о том, что бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к голландской компании Talpa держателю франшизы шоу «Голос» – с просьбой засекретить результаты расследования по итогам голосования в финале «Голос.Дети», в котором победила его дочь. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба телеканала. Там добавили, что «Первый канал» продолжает консультации с Talpa и держит компанию в курсе хода проверки.

О том, что отец Микеллы Абрамовой, после победы которой на шоу «Голос.Дети» «Первый канал» начал проверку результатов голосования, обратился к Talpa с таким требованием, сообщил Telegram-канал Baza без указания источников. По его данным, Абрамов пожаловался голландской компании, что сложившаяся ситуация напоминает целенаправленную травлю его дочери, которая может привести к тяжелым психологическим последствиям.

Семья Абрамовых назвала эту информацию не соответствующей действительности. «Никто из членов семьи не обращался ни к голландской компании Talpa, ни к другим компаниям и лицам, имеющим отношение к организации телешоу, ни с заявлениями, ни с обращениями, ни с иными просьбами», – заявил РБК директор супруги Абрамова певицы Алсу Сергей Фадеев.

В конце апреля «Первый канал» сообщил, что проверит результаты финала шестого сезона «Голос.Дети», поскольку оператор голосования отметил «некоторые аномальности».

Финал «Голос.Дети» состоялся 26 апреля. Победу в шоу одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей.

Политика
Новости

Путин рассказал о своих чувствах во время участия в акции «Бессмертный полк»

Ведомости
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Президент Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» рассказал о том, что лично для него значит участие в шествии «Бессмертного полка». В этом году он в пятый раз принял участие в акции, которая традиционно проводится 9 мая. В колонне «Бессмертного полка» Путин нес портрет отца, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Президент рассказал, что, проходя по Красной площади, думал о том, что его отец, будучи простым солдатом, раненым на войне, не имел возможности участвовать в параде Победы в 1945 г. При этом именно такие простые солдаты добывали победу, отметил Путин. «Знаете ко мне какая мысль пришла? Он не мог этого сделать, но я хотя бы портрет его пронесу, он это заслужил», – поделился президент, отметив, что, вероятно, сотни тысяч участников «Бессмертного полка» думают так же, когда несут портреты своих близких по Красной площади.

В этом году в шествиях «Бессмертного полка» 9 мая по всей России приняли участие 10 млн человек. Впервые акция прошла в 2012 г. в Томске, в 2013 г. она стала всероссийской. Памятные шествия также проходят и в других странах, в том числе в США, Франции, Китае, Германии.

«Бессмертный полк» в городах России

Политика
Новости

WP узнала о нежелании Зеленского быть втянутым во внутриполитический конфликт в США

Ведомости
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в окружении политика. По данным издания, речь идет о деле о предполагаемых связях сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена с украинской газовой компанией.

Как пояснил один из источников WP, представители Зеленского рассматривают интерес Белого дома к такого рада расследованиям как внутреннее дело США и намерены не допустить, чтобы это отвлекало от повестки дня. «Это точно не наша война. Мы должны держаться от этого как можно дальше», – сказал собеседник издания. По его словам, Зеленский исключает возможность давления на правоохранительные органы Украины для ведения расследования в интересах Вашингтона.

Ранее газета The New York Times сообщала, что личный адвокат президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани едет с визитом на Украину, чтобы убедить Зеленского провести расследования по двум вопросам, представляющим большой интерес для американских властей. По данным издания, один из этих вопросов относится к предполагаемым связям сына Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому предпринимателю.

В субботу, 11 мая, Джулиани сообщил, что отменил поездку в Киев. Свое решение он объяснил тем, что в окружении избранного президента Украины есть люди, которые якобы являются врагами Трампа и Соединенных Штатов. Джулиани подчеркнул, что его решение никак не связано с предстоящими выборами президента США.

Следующие выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 г. В апреле Байден официально объявил о намерении участвовать в них от демократической партии. Байдену 76 лет, он восемь лет занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме.

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