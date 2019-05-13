Бизнес

Новости

Авиакомпания «Азимут» заменила SSJ100 на двух рейсах по техническим причинам

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) авиакомпании «Азимут» в ночь на понедельник не смог вылететь из Краснодара в Челябинск по технической причине, сообщил «РИА Новости» представитель авиакомпании. Пассажиров пересадили на другой самолет этой же марки.

Самолет должен был вылететь 12 мая в 22.50 мск с 93 пассажирами на борту. Но из-за замены борта рейс задержался на полтора часа. Пассажир этого рейса Сергей Жеребин написал в фейсбуке, что самолет уже двигался в направлении взлетно-посадочной полосы, но на взлет в итоге не пошел. Командир сообщил, что будут устраняться технические неполадки.

Кроме того, авиакомпания «Азимут» утром отложила на восемь часов вылет самолета SSJ100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону, сообщил «РИА Новости» представитель новосибирского аэропорта «Толмачево». В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству рассказали, что причиной задержки вылета стала техническая неисправность, и для перевозки пассажиров будет предоставлен другой самолет.

В аэропорту «Шереметьево» 5 мая самолет SSJ100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку, при которой он загорелся. Погиб 41 человек.

За неделю после катастрофы «Аэрофлот» отменил около 50 рейсов на самолетах SSJ100, подсчитал «Коммерсантъ». По словам собеседников газеты в авиаотрасли, отмена полетов SSJ100 – частое явление, но после катастрофы в «Шереметьево» средства массовой информации стали более внимательно следить за полетами судов этого типа.