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Россельхознадзор сможет уничтожать на границе найденную в багаже мясную продукцию

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», вводящие запрет на ввоз продукции животноводства из стран с «угрозой заноса и распространения на территории Российской Федерации заразных болезней животных». Копия документа опубликована на портале правовых актов.

Минсельхоз предлагает разрешить Россельхознадзору уничтожать в пунктах пропуска на российской границе продукцию животного происхождения, обнаруженную в ручной клади, почтовых отправлениях и багаже. Речь идет о продукции, которую граждане ввозят в страну для личного пользования из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

Россияне, как и сейчас, смогут ввозить из других стран до 5 кг продукции животного происхождения (на одного человека) в заводской упаковке при условии, что в стране, где был произведен товар, нет заразных болезней животных, отмечает РБК.

Россельхознадзор также сможет дезинфицировать въезжающие на территорию России автомобили, если на территории сопредельных государств будет угроза заноса и распространения в России заразных болезней животных, таких как африканская чума свиней (АЧС).

В апреле «Ведомости» писали, что Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву запретить гражданам ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию для личного пользования, усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения.

Какие продукты запрещено ввозить в Россию