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«Росатом» попросил Набиуллину стать «крестной матерью» ледокола

Госкорпорация «Росатом» обратилась к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой стать «крестной матерью» атомного ледокола «Урал». Об этом РБК сообщила пресс-служба компании. Примет ли Набиуллина предложение, пока неизвестно.

Как рассказал источник «РИА Новости», председатель ЦБ должна будет разбить бутылку шампанского о борт атомного ледокола «Урал» во время торжественной церемонии спуска корабля на воду. Мероприятие пройдет на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая.

В 2016 г., когда на воду спускали корпус атомного ледокола «Арктика», «крестной матерью» корабля стала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. А в сентябре 2017 г. на торжественной церемонии бутылку шампанского о борт ледокола «Сибирь» разбила Татьяна Голикова, занимавшая тогда пост председателя Счетной палаты. Оба раза разбивали бутылки крымского шампанского.

Атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» входят в проект 22220, который реализуется по заказу «Росатома». Эти корабли смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Петербурге спустили на воду корпус атомного ледокола «Сибирь»