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Греф рассказал, чем планирует заняться после ухода из Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф после ухода со своего поста хочет заняться технологическим предпринимательством, а в российское правительство вернется только в случае «сверхэкстренной ситуации». Об этом он рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Я бы хотел заниматься предпринимательством, наверное технологическим», – сказал Греф, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что не рассматривает вариант возвращения в правительство, если в этом не возникнет острой необходимости. «Я не мечтаю вернуться в правительство, я считаю, что я много времени провел там», – отметил Греф.

По мнению президента Сбербанка, сейчас в правительстве есть много молодых и амбициозных людей, которые мечтают работать во власти, поэтому он надеется, что для него не возникнет необходимости туда возвращаться. При этом Греф допустил, что если бы случилась какая-то «экстремальная ситуация» и ему бы сказали пойти работать в то или иное место, то он бы «пошел работать туда, где нужно».

Свою работу на посту руководителя госбанка Греф оценил на четверку. «Ну, может быть, четыре», – сказал он. Отвечая на вопрос ведущей, почему он не поставил себе отлично, Греф пояснил, что оценивает себя «по гамбургскому счету» и «на пять не дотягивает».

Греф в разные годы занимал должности заместителя главы администрации города Петродворец, вице-губернатора, председателя комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга, первого замминистра государственного имущества России, министра экономического развития и торговли. Президентом и председателем правления Сбербанка Греф стал в ноябре 2007 г.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф