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Сын бизнес-омбудсмена стал одним из кандидатов в президенты «Деловой России»

Председатель совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, сын бизнес-омбудсмена, одного из основателей и сопредседателя «Деловой России» Бориса Титова, может стать президентом этой организации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в организации. По их данным, действующий президент организации Алексей Репик останется в руководстве «Деловой России», но он отойдет от оперативного управления.

24 мая состоится внеочередной съезд «Деловой России», объединяющей интересы среднего бизнеса. По словам источников, на нем «ожидаются серьезные изменения, которые коснутся руководящих органов». В организации снова, как это было ранее, появится позиция председателя, который будет выполнять прежде всего представительские функции. На эту должность, по словам собеседников, и перейдет Репик. «Ему трудно заниматься всем кругом вопросов с учетом бизнеса и связанной с ним нагрузки, но за ним останется представительская работа – например, взаимодействие с администрацией президента и аппаратом правительства», – говорит один из них.

Алексей Репик занимает 49-ю позицию в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России Forbes с состоянием $2,1 млрд. Он является основателем фармацевтической компании «Р-фарм» – одного из крупнейших в России производителей лекарств. В 2017 г. Репик продал 10% японской корпорации Mitsui & Co. В 2018 г. он зарегистрировал компанию «Рятико», которая займется поставкой российских товаров в Японию. По ситуации в «Деловой России» Репик был недоступен для журналистов.

Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров подтвердил изданию, что смена президента «Деловой России» «возможна». Титов является основным кандидатом на пост президента организации, говорит источник в «Деловой России». С 2009 г. Павел Титов работает в группе SVL, сейчас возглавляет ее, а также является председателем совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо». Сам он заявил изданию, что на съезде будет приниматься только новый устав организации. Кадровые рокировки, скорее всего, последуют позже. «Я фигурирую как кандидат, ничего конкретного быть не может», – отметил Павел Титов.