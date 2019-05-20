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Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки из-за маркировки

Производители детского питания, соков и безалкогольных напитков попросили премьера Дмитрия Медведева не вводить маркировку на их продукты. Письма с такой просьбой направили в мае исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев и президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и Российского союза производителей соков (РСПС) Максим Новиков, сообщает РБК.

По оценке «Русбренда», расходы производителей детского питания на организацию системы маркировки и прослеживаемости составят 13,5 млрд руб. Для потребителей дополнительные расходы составят около 500 руб. в месяц на ребенка от 0 до 1,5 г., или 3% от среднемесячного пособия по уходу.

Производителям соков и безалкогольных напитков введение маркировки может обойтись в 30–40 млрд руб., отметил в письме Новиков. Еще столько же они потратят на обеспечение прослеживаемости в торговых точках. Для крупных компаний эти расходы не критичны, но могут отразиться на конечной стоимости товаров. Для мелких игроков такие затраты могут привести к банкротству.

В мае «Ведомости» сообщали, что Медведев предложил расширить перечень маркируемых товаров, добавив в него готовые продукты из мяса и рыбы, бакалею, бытовую технику, детское питание, растительные масла, бытовую химию, косметику и безалкогольные напитки. Это предложение правительство направило в совет Евразийской экономической комиссии.