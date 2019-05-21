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«Лукойл» потратил на buy back более $2,6 млрд

Структура «Лукойла» Lukoil Securities Limited в рамках обратного выкупа акций с 13 по 17 мая купила на рынке 394 128 акций по цене 5216 руб. за бумагу, а также 508 494 депозитарные расписки по цене $80,21 за бумагу, следует из материалов компании. Таким образом, на выкуп акций было направлено 2,056 млрд руб., на выкуп депозитарных расписок – $40,786 млн.

«Лукойл» проводит программу обратного выкупа акций на общую сумму до $3 млрд сроком действия с 3 сентября 2018 г. по 30 декабря 2022 г. Приобретение акций в рамках buy back осуществляется Lukoil Securities Limited.

Как отмечает «Интерфакс», общая сумма, которая уже была направлена на покупку акций в рамках buy back, составляет примерно $2,602 млрд.

Ранее компания сообщала, что «Лукойл» может начать новую программу обратного выкупа акций, если действующая программа завершится раньше срока. Председатель правления «Лукойла» Вагит Алекперов говорил, что после погашения казначейских акций его пакет составит около 30%, а доля участия вице-президента Леонида Федуна в капитале компании достигнет 10%.