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Reuters узнал возможную дату возобновления полетов Boeing 737 MAX в США

Ведомости
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Авиационный регулятор США — Федеральное управление гражданской авиации (FAA) — может разрешить полеты Boeing 737 MAX уже в июне, рассказали источники Reuters.

По их словам, представитель FAA проинформировали об этом членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО, входящая в ООН организация, устанавливающая международные нормы гражданской авиации). Как пишет Reuters, в четверг, 24 мая, сотрудники американского регулятора и Boeing провели брифинг по Boeing 737 MAX для ИКАО.

FAA 13 марта запретила полеты Boeing 737 MAX над США. Полеты этой модели или ее эксплуатацию своим авиакомпаниям на тот момент уже запретили около 50 стран, в том числе Китай, Индонезия, Малайзия и Канада, а также Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). После этого ее примеру последовали те немногие страны, где этого не сделали, – Индия и Россия.

Запреты на полеты Boeing 737 MAX последовали за произошедшей 10 марта авиакатастрофой: этот самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в 60 км от аэропорта, следуя рейсом из Аддис-Абебы в Найроби. Все 157 человек, находившихся на борту, в том числе трое россиян, погибли. Крушение этого лайнера не первое за последнее время: в октябре 2018 г. такой же самолет индонезийской Lion Air упал в Яванское море через 13 минут после взлета, погибли 189 человек.

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Технологии
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NASA выбрало первого подрядчика для реализации лунной программы

Ведомости
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) определило первого подрядчика для строительства окололунной орбитальной платформы Deep Space Gateway. Грант в $375 млн выиграла компания по разработке космических технологий Maxar Technologies, которой предстоит разработать силовую установку и средства связи для мобильного командного и сервисного модуля, говорится в сообщении NASA. После этого объявления акции базирующейся в Вестминстере (штат Колорадо) Maxar Technologies подскочили более чем на 20%, передает Reuters.

Установка, которую будет разрабатывать Maxar Technologies, представляет собой реактивный корабль мощностью 50 кВт, работающий на солнечной энергии, который в три раза превосходит возможности уже работающих аппаратов. Контракт предполагает 12-месячный базовый период, в течение которого компания должна завершить проектирование космического корабля. Еще 26 месяцев отводится на строительство аппарата. NASA рассчитывает запустить силовой элемент на коммерческой ракете в конце 2022 г. Еще год после запуска корабль будет осуществлять демонстрационные полеты, все это время он будет принадлежать Maxar Technologies. По истечение этого периода у NASA будет возможность приобрести его для использования в качестве первого элемента станции.

Программа NASA по возвращению США на Луну предполагает, высадку астронавтов к к 2024 г. и устойчивое присутствие человека на спутнике Земли и вокруг него к 2028 г. Gateway является ключевым элементом лунной программы. На первоначальном этапе станция будет использоваться для изучения Луны и дальнего космоса, а затем в качестве пересадочного пункта для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно. Ранее президент США Дональд Трамп попросил конгресс увеличить бюджет NASA на $1,6 млрд для реализации программы. Если поправка Белого дома будет одобрена, бюджет NASA на 2020 финансовый год составит $22,6 млрд.

Gateway позиционируется как международный проект. В конце 2018 г. гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может себе позволить участвовать в нем на тех условиях, которые предлагают США, и заявил о планах создания лунной научной станции самостоятельно или со странами БРИКС. Позже представитель «Роскосмоса» уточнил, что Россия не отказывалась от участия в строительстве станции, переговоры с партнерами продолжаются. В 2017 г. Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом. Предполагалось, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль.

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Политика
Новости

Трамп предложил включить решение проблемы с Huawei в торговую сделку с Китаем

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп предложил включить проблему с китайской компанией Huawei в торговую сделку с Китаем, если она будет достигнута. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Белом доме, передает Politico.

Он отметил, что Huawei — «это нечто очень опасное» «с военной точки зрения и с точки зрения безопасности». «Возможно, что Huawei будет включена в торговую сделку [с Китаем], — в то же время добавил он. — Если мы достигнем сделки, я могу себе представить, что Huawei будет включена в каком-нибудь в виде или в какой-нибудь части торговой сделки».

16 мая Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности США. В то же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в свой «черный список» компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Однако спустя пять дней американские ведомство выдало Huawei временную лицензию на ведение бизнеса.

После решение министерства Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с Huawei. Это может привести к тому, что китайская компания потеряет доступ к обновлениям операционной системы  Android.

Бизнес
Новости

Производителя поездов оштрафуют на 1,5 млн рублей за сбой в московском метро

Ведомости
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Производитель электропоездов АО «Метровагонмаш» выплатит штраф на сумму около 1,5 млн руб. из-за поломки состава, приведшего к сбою на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы метрополитена.

По его словам, причиной стала техническая неисправности состава, который находится на сервисном контракте у производителя. «Метровагонмаш» уже подтвердил неисправность состава, отметил представитель пресс-службы.

Сбой произошел вечером 23 мая. Неисправный поезд заблокировал движение двум другим составам на станции «Алтуфьево». Из-за этого было прекращено движение в обоих направлениях.

Это второй за неделю случай, когда поезда застревали в метро. 21 мая на участке Солнцевской и Большой кольцевой линии из-за поломки одного из составов застряли три поезда. Причиной стала потеря напряжения в контактном рельсе.

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Политика
Новости

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Ведомости
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США предъявили новые обвинения по 17 пунктам против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщается на сайте американского Минюста.

В обвинительном заключении утверждается, что Ассанж был соучастником Челси Мэннинг, бывшего аналитика разведки в американской армии, в незаконном получении и раскрытии секретных документов, связанных с национальной обороной. По версии обвинения, «есть основания полагать, что эти данные должны были использоваться во вред США или в пользу другой страны».

Полученные документы были опубликованы Ассанжем на Wikileaks, при этом они содержали имена источников, которые предоставляли информацию силам США в Ираке и Афганистане, а также дипломатам Госдепартамента США по всему миру, говорится в заключении. В числе этих людей — «афганцы и иракцы, журналисты, религиозные лидеры, правозащитники, политические диссиденты из репрессивных режимов», считает обвинение. По его данным, действия Ассанжа «угрожали серьезным ущербом национальной безопасности США в интересах их противников и ставили источники под серьезную и неминуемую угрозу серьезного физического вреда и (или) задержания».

С 2009 г. Ассанж и WikiLeaks активно запрашивали секретную информацию, говорится в заключении. Мэннинг при этом, будучи аналитиком разведки, имела доступ к базе данных, содержащей около 90 000 отчетов о «значительной деятельности, связанной с войной» в Ираке, 400 000 аналогичных отчетов относительно Афганистана, 800 записок о заключенных в Гуантанамо и 250 000 телеграмм Госдепа. Она откликнулась на просьбу Ассанжа и предоставила ему этот доступ.

Ассанжу грозит по этим обвинениям 170 лет — по 10 лет по каждому из них. Кроме того, ранее Минюст США объявил о том, что Ассанж обвинен в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. По этому обвинению ему грозит еще пять лет.

В апреле Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, где он находился с 2012 г. Сразу после этого его задержала британская полиция в связи с требованием американских властей о его экстрадиции. В 2010 г. Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах в Швеции. Прокуратура этой страны — после того, как основателя Wikileaks задержали, — возобновила расследование этого дела.

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Политика
Новости

Der Spiegel: Германия планирует назначить новым послом в Москве бывшего разведчика

Ведомости
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Германия планирует сменить своего посла в Москве, узнал немецкий журнал Der Spiegel. Новым послом может стать бывший разведчик Геза Андреас фон Гейр. Как пишет Der Spiegel, фон Гейр считается доверенным лицом министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен. Фон Гейр координировал международные контакты министра во всех ее заграничных поездках. Также он занимал должность заместителя руководителя Федеральной разведывательной службы Германии, которая занимается внешней разведкой.

Взаимоотношения с Россией – одно из ключевых направлений внешней политики для Германии, а представительство в российской столице является крупнейшей из дипломатических служб страны, отмечает Der Spiegel. По данным издания, фон Гейр имеет налаженные контакты с российскими коллегами и не раз посещал Москву в качестве представителя Германии для участия в переговорах. В Министерстве обороны характеризуют его как опытного политика, который обладает инсайдерской информацией в вопросах международной политики.

Сейчас чрезвычайным и полномочным послом Германии в России является Рюдигер фон Фрич. Он занимает этот пост с марта 2014 г. До назначения на должность посла в России он был послом Германии в Польше, а также руководил департаментом экономики и устойчивого развития МИД Германии.

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Политика
Новости

В московском метро второй раз за неделю застрял поезд

Ведомости
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На участке между станциями московского метро «Савеловская» и «Алтуфьево» нет движения в обоих направлениях, сообщается на странице метро в Twitter. В тоннеле застряли три поезда, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По информации агентств, неисправный поезд на станции метро «Алтуфьево» заблокировал движение двум другим составам. В метро заявляют, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, остановившийся поезд уже ремонтируют.

В 21.26 мск на странице метро в Twitter сообщили, что все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. К 21.38 движение на Серпуховско-Тимирязевской линии было возобновлено.

Ранее на этой неделе, 21 мая, три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов. Эвакуировали более тысячи пассажиров. Причиной сбоя стала потеря напряжения в контактном рельсе.

Технологии
Новости

Сериал «Слуга народа» с Зеленским недоступен на Youtube

Ведомости
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Сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский, оказался недоступен на Youtube. Это временная мера, рассказал «Ведомостям» Сергей Пушкин, digital-директор «Студии 95», которая является правообладателем сериала. «Сериал снова будет доступен, как только мы урегулируем юридические вопросы. Надеемся, что это быстро разрешится», – отметил он. О каких именно вопросах идет речь, уточнять не стал. Сейчас «Слуга народа» недоступен на сервисе не только российским зрителям, но и всей аудитории Youtube, однако сериал доступен на сайте канала «1+1».

Сериал «Слуга народа» состоит из трех сезонов – всего 51 серия. Премьера состоялась на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 г., второй сезон появился на экранах через два года – 23 октября 2017 г. Премьера третьего сезона состоялась перед президентскими выборами на Украине – 27 марта 2019 г. В центре сериала история про обычного учителя истории Василия Голобородько (его и сыграл Зеленский), который на волне популярности видеоролика с ним в интернете становится президентом Украины. Режиссером всех трех сезонов стал Алексей Кирющенко.

Сериал стал одним из самых успешных на украинском телевидении. На Украине его посмотрели более 20 млн зрителей, а на официальном YouTube-канале «Квартала 95» – 98 млн человек. Права на его трансляцию купили эстонский телеканал ETV+, казахский «31 канал». В 2017 г. права на его показ купил Netflix.

Шоумен Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, состоявшемся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – предыдущий президент страны Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Церемония инаугурации Зеленского состоялась 20 мая.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Политика
Новости

Бывшему помощнику госсекретаря США отказали в российской визе

Ведомости
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Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе, сообщает «Коммерсантъ». Она должна была участвовать в закрытой международной конференции, которая проходила в Москве 20–21 мая. В МИД России газете пояснили, что Нуланд внесена в черный список.

Черный список был составлен в ответ на персональные визовые и финансовые санкции США против российских чиновников. Он нигде не публиковался в полном объеме, отмечает «Коммерсантъ».

По информации газеты, Нуланд попала в черный список из-за своей роли в выстраивании политики США на постсоветском пространстве. Она принимала активное участие в событиях, связанных с политическим кризисом на Украине, в том числе посещала Киев во время массовых акций протеста зимой 2013 и 2014 гг. Кроме того, она высказалась в поддержку ужесточения санкций против России.

Нуланд занимала пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в 2013–2017 гг. После этого она возглавляла Центр новой американской безопасности (CNAS).

Финансы
Новости

Акции ВТБ подорожали на 10% из-за возможного решения по дивидендам

Ведомости
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Котировки ВТБ по итогам торгов на Московской бирже выросли на 10,13% до 3,87 коп. за бумагу, обновив максимум с ноября 2018 г., следует из материалов биржи. Объем торгов превысил 3,9 млрд руб., а с учетом всех сделок – 6,3 млрд руб. Капитализация ВТБ превысила 502,2 млрд руб. Таким образом рынок отреагировал на новости о новой стратегии развития банка, в которой заложено повышение выплат дивидендов на ближайшие четыре года.

Вечером 23 мая агентство «Интерфакс» сообщило, ссылаясь на презентацию ВТБ, о том, что банк заложил в новую стратегию выплату дивидендов за 2019–2022 гг. в размере 50% чистой прибыли по МСФО. В 2018 г. банк планировал направить на выплату дивидендов 15% от чистой прибыли.

Согласно презентации, в 2019 г. банк планирует получить около 200 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, в 2020 г. – около 230 млрд руб. В 2021 г. банк надеется на 270 млрд руб., в 2022 г. – на 300 млрд руб. чистой прибыли.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,76% и составил 2618,61 пункта. Индекс РТС опустился на 1,34% до 1275,42 пункта. Индекс «голубых фишек» упал на 0,76% до 17 815,26 пункта.

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Стиль жизни
Новости

Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Ведомости
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Сборная России обыграла американскую команду в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Матч завершился со счетом 4:3. Эта победа позволила российским хоккеистам выйти в полуфинал соревнований.

Встреча сборных России и США прошла в Братиславе. В российской команде шайбы забросили Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.

Соперником сборной России в полуфинале, который пройдет 25 мая, станет победитель матча Финляндия – Швеция. В другом полуфинале сыграют Канада и победитель матча Чехия – Германия. Финал чемпионата состоится 26 мая.

Технологии
Новости

Amediateka покажет новый сериал с Расселом Кроу и «Противостояние» по Стивену Кингу

Ведомости
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Amedia TV (объединяет Amediateka, Amedia Premium, Amedia Hit, A1 и A2) подписала новое долгосрочное соглашение с CBS Studios International, по которому российский сервис получит права на показ сериалов производства CBS и Showtime, сообщается на сайте американской корпорации.

Amedia TV будет показывать оригинальные программы CBS All Access, среди которых «Сумеречная зона» Джордана Пила и сериалы Showtime – «Шучу» с Джимом Керри, «Черный понедельник» и др. Кроме того, сервис получил эксклюзивные права на показ сериалов «Миллион мелочей» и «Во тьме».

Соглашение распространяется и на предстоящие премьеры – «Самый громкий голос в комнате» с Расселом Кроу, Why Women Kill, «Страшные сказки: город ангелов» и «Противостояние» по роману Стивена Кинга.

У Amedia TV ранее было соглашение с CBS, но оно недавно истекло. Сервис также сотрудничает со студиями HBO, FOX, Sony Pictures Television, Starz, ABC, ВВС и др. Среди их сериалов, доступных на российском сервисе, – «Игра престолов», «Убивая Еву», «Настоящий детектив», «Острые предметы», «Отчаянные домохозяйки» и другие.

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