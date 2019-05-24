Reuters узнал возможную дату возобновления полетов Boeing 737 MAX в США
Авиационный регулятор США — Федеральное управление гражданской авиации (FAA) — может разрешить полеты Boeing 737 MAX уже в июне, рассказали источники Reuters.
По их словам, представитель FAA проинформировали об этом членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО, входящая в ООН организация, устанавливающая международные нормы гражданской авиации). Как пишет Reuters, в четверг, 24 мая, сотрудники американского регулятора и Boeing провели брифинг по Boeing 737 MAX для ИКАО.
FAA 13 марта запретила полеты Boeing 737 MAX над США. Полеты этой модели или ее эксплуатацию своим авиакомпаниям на тот момент уже запретили около 50 стран, в том числе Китай, Индонезия, Малайзия и Канада, а также Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). После этого ее примеру последовали те немногие страны, где этого не сделали, – Индия и Россия.
Запреты на полеты Boeing 737 MAX последовали за произошедшей 10 марта авиакатастрофой: этот самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в 60 км от аэропорта, следуя рейсом из Аддис-Абебы в Найроби. Все 157 человек, находившихся на борту, в том числе трое россиян, погибли. Крушение этого лайнера не первое за последнее время: в октябре 2018 г. такой же самолет индонезийской Lion Air упал в Яванское море через 13 минут после взлета, погибли 189 человек.