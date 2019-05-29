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«Аэрофлот» обвинил хабаровского губернатора в давлении на следствие по SSJ100

«Аэрофлот» назвал заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в «Шереметьево» «неприкрытой попыткой оказать давление» на следствие. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.

Ранее Фургал заявил, что SSJ100, загоревшийся после посадки в московском аэропорту, был полностью исправен, причиной катастрофы стал человеческий фактор. Такой вывод, по словам губернатора, содержится в заключении Росавиации. Оно поступило в администрацию Хабаровского края, поскольку самолеты SSJ100 собираются на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

«Аэрофлоту» пока не поступало официальное заключение, на которое ссылается губернатор, отметила авиакомпания. Перевозчик потребовал от Фургала предоставить документы, подтверждающие обнародованную им информацию, или опровергнуть эти сведения. «Распространение в СМИ информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством», – подчеркнул «Аэрофлот».

Ранее Министерство транспорта пообещало в середине лета представить первые итоги расследования катастрофы в «Шереметьево».

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет