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«Транснефть» ответила на слова Силуанова о дивидендах и «косяках» компании

«Транснефть» не будет просить правительство о снижении дивидендов из-за инцидента с трубопроводом «Дружба», заявил «Ведомостям» пресс-секретарь компании Игорь Демин. По его словам, это подтвердил совет директоров «Транснефти».

Заявление первого вице-премьера Антона Силуанова – это упрощенная оценка ситуации, отметил Демин. По его словам, вице-премьер ориентировался на информацию, которую распространяют недоброжелатели компании. Демин напомнил, что «Транснефть» в рамках возбужденного уголовного дела была признана потерпевшей стороной.

«Считаю необходимым вспомнить: когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А. П. Вавилова (произошло в 1997 г. – "Ведомости") рядом со зданием министерства, никто не назвал это «косяком в работе Минфина», – сказал Демин.

В середине мая вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что при решении вопроса о дивидендах «Транснефти» правительство учтет необходимость выплаты компенсаций. «Если вы спросите мое мнение, то неправильно, что, по сути, будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», – заявил Силуанов.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поставках из России загрязненной нефти. В ней была обнаружена высокая концентрация органических хлоридов. «Транснефть» сообщила, что вброс химических соединений стал результатом мошенничества с поставками нефти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела – гендиректора «Нефтеперевалки» Светлану Балабай, гендиректора «Петронефть актива» Владимира Жоголева, заместителя Балабай Рустама Хуснутдинова и замдиректора «Магистрали» Сергея Баландина, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Их имена не раскрывались. Министр энергетики Александр Новак оценивал ущерб от действий злоумышленников в $100 млн, президент Белоруссии Александр Лукашенко – в сотни миллионов долларов.