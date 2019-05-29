Силуанов назвал неправильным платить из бюджета «за косяки» «Транснефти»
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов считает неправильным снижать объем дивидендов от «Транснефти» из-за компенсаций, которые компания должна выплатить после загрязнения нефтепровода «Дружба».
«Любые вопросы могут обсуждаться, но если вы спросите мое мнение, то неправильно, что, по сути, будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС). «Ведомости» направили запрос в «Транснефть».
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство учтет выплаты «Транснефтью» компенсаций при решении вопроса о дивидендах компании.
В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» сообщила о высоком содержанием органических хлоридов в нефти, поставленной по трубопроводу «Дружба» из России. «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб составил около $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что речь идет о потерях сотен миллионов долларов.