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Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем

На улице Балчуг, 5, рядом с московским Кремлем, откроется гастромаркет, сообщил РБК источник на ресторанном рынке. Информацию подтвердила Мария Ляхова, гендиректор ООО «Ко:Маркет», реализующего проект. На 25% «Ко:Маркет» принадлежит группе ПИК, еще 75% – у Ляховой.

По ее словам, президент и основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев – инвестор проекта. Гастромаркет (его назовут «Балчуг») откроется в июле, рассказала Ляхова. Это будет «пространство с разнообразной едой на любой вкус и достаток», отметила она.

Ляхова также сообщила, что точка на улице Балчуг – «опорная, флагманская», в ближайшем будущем планируется расширение. Два источника РБК в брокерских компаниях на рынке недвижимости рассказали, что «Ко:Маркет» активно ищет новые площадки для гастромаркетов.

Здание на улице Балчуг – усадьба XVIII–XIX вв., свидетельствует выписка из госреестра недвижимости. В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская. Millhouse в проекте гастромаркета не участвует, уточнила она.

До 2016 г. в здании работал GQ Bar ресторатора Аркадия Новикова.

Гордеев занимает 55-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов Forbes. Его состояние оценивается в $1,8 млрд.