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Бизнес
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Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем

Ведомости
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На улице Балчуг, 5, рядом с московским Кремлем, откроется гастромаркет, сообщил РБК источник на ресторанном рынке. Информацию подтвердила Мария Ляхова, гендиректор ООО «Ко:Маркет», реализующего проект. На 25% «Ко:Маркет» принадлежит группе ПИК, еще 75% – у Ляховой.

По ее словам, президент и основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев – инвестор проекта. Гастромаркет (его назовут «Балчуг») откроется в июле, рассказала Ляхова. Это будет «пространство с разнообразной едой на любой вкус и достаток», отметила она.

Ляхова также сообщила, что точка на улице Балчуг – «опорная, флагманская», в ближайшем будущем планируется расширение. Два источника РБК в брокерских компаниях на рынке недвижимости рассказали, что «Ко:Маркет» активно ищет новые площадки для гастромаркетов.

Здание на улице Балчуг – усадьба XVIII–XIX вв., свидетельствует выписка из госреестра недвижимости. В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская. Millhouse в проекте гастромаркета не участвует, уточнила она.

До 2016 г. в здании работал GQ Bar ресторатора Аркадия Новикова.

Гордеев занимает 55-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов Forbes. Его состояние оценивается в $1,8 млрд.

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Политика
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Еврокомиссия признала тупиковыми переговоры о вступлении Турции в ЕС

Ведомости
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Еврокомиссия признала, что переговоры с Турцией о вступлении страны в Евросоюз зашли в тупик, говорится в докладе ведомства. Турция все сильнее отдаляется от ценностей Евросоюза, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение фундаментальных прав человека, отмечается в документе. Система политических сдержек и противовесов в Турции ослабла после изменений, внесенных в конституцию, по которым Турция стала президентской республикой.

В докладе отмечается, что Турция остается ключевым партнером для ЕС и сохраняет статус страны-кандидата. «Диалог и сотрудничество в основных областях, в том числе на высшем уровне, между ЕС и Турцией продолжаются, особенно эффективной была работа в области миграции и поддержки беженцев», отмечается в документе. Однако для вступления в ЕС страна-кандидат должна соблюсти ряд условий, гарантируя верховенство закона и соблюдение прав человека, проводя борьбу с коррупцией и организованной преступностью, реформу правосудия и государственного управления, не препятствуя функционированию демократических институтов, демонстрируя успехи в экономике и поддержку конкурентоспособности.

Турция пытается стать членом Евросоюза уже много лет. Еще в 1963 г. Турция подписала с ЕЭС (Европейское экономическое сообщество, предшественник Евросоюза, просуществовало с 1957 по 1993 г.) соглашение, по которому стала его «ассоциированным членом». Заявление о своем вступлении страна подала в 1987 г., но статус кандидата ей присвоили в 1999 г. Сами переговоры начались в 2005 г.

В 2017 г. в Турции прошел референдум об изменении конституции, на который был вынесен вопрос о смене формы правления в республике – с парламентской на президентскую. После подсчета 100% протоколов за изменения проголосовали 51,41% граждан, против – 48,59%, сообщало турецкое агентство Anadolu. Канцлер Германии Ангела Меркель и Франсуа Олланд, который тогда был президентом Франции, заявили о расколе в турецком обществе. Еврокомиссия призвала Анкару добиваться более широкого общественного консенсуса в реализации реформы власти. В ответ на критику президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган пригрозил отказом от вступления в ЕС.

В 2019 г. Высшая избирательная комиссия Турции отменила итоги муниципальных выборов в Стамбуле, на которых победил оппозиционный кандидат. В ЕС потребовали от властей Турции объяснений, сочтя, что решение о проведении нового голосования было принято в «политизированном контексте».

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Политика
Новости

Партия Саакашвили заявила о намерении участвовать в выборах в Верховную раду

Ведомости
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Партия «Рух новых сил» Михаила Саакашвили намерена участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду на Украине, сообщил один из лидеров партии Давид Сакварелидзе в интервью изданию «Апостроф».

Сакварелидзе назвал правильным решение президента Украины Владимира Зеленского провести досрочные парламентские выборы. По его словам, в действующей Верховной раде «нет ни коалиций, ни идей, ни нормальных, вменяемых людей, которые готовы на какие-то изменения».

Накануне Зеленский подписал указ, которым вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Он был лишен его в 2017 г. из-за ложных данных в анкете.

Зеленский распустил Верховную раду 21 мая, на следующий день после вступления в должность. Внеочередные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля.

Финансы
Новости

Стоимость нефти Brent впервые за два месяца опустилась ниже $67 за баррель

Ведомости
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Мировые цены на нефть днем 29 мая снижаются, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи. По состоянию на 14.40 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляла $66,9 за баррель, подешевев на 2,6%. Цена Brent впервые с 28 марта опустилась ниже отметки в $67.

Августовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,55% до $57,8 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть тоже потеряли в цене – баррель Brent в 14.45 мск стоил $68,4 (-2,5%), WTI – $57,6 (-2,7%).

Нефть дешевеет на фоне экскалации конфликта между США и Китаем. Ранее китайские СМИ сообщили, что Пекин может использовать редкоземельные металлы как рычаг давления на Вашингтон в торговом споре двух стран. Китай является их крупнейшим мировым поставщиком и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Бизнес
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«Дамате» открыла крупнейшее в Европе предприятие по переработке индейки

Ведомости
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Группа компаний «Дамате» запустила в Пензенской области новый завод по переработке индейки мощностью 155 000 т в убойном весе в год, говорится в сообщении компании. Мощность производственных линий нового предприятия составила 6000 голов в час. Новый завод станет крупнейшим в Европе предприятием подобного профиля.

Инвестиции в предприятие превысили 11 млрд руб. – это были собственные средства компании и деньги Россельхозбанка, уточняется в сообщении. В 2018 г. на Петербургском экономическом форуме «Дамате» договорилась с Россельхозбанком о привлечении 5,7 млрд руб. для расширения своих производственных мощностей в Пензенской области, передавало агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу региона. «Дамате» планирует инвестировать 50 млрд руб. в проект расширения производства индейки в 2012–2020 гг.

Группа компаний «Дамате» создана в 2012 г., после того как одна из структур «Русмолко» Наума Бабаева приобрела недостроенный комплекс по производству индейки обанкротившейся группы «Евросервис». С тех пор «Дамате» стала лидером производства индейки в России. По результатам 2018 г. группа компаний произвела 88 000 т мяса индейки в убойном весе. За 2017 г. она произвела 62 000 т такого мяса, за 2016 г. – 60 800 т.

По оценкам Agrifood Strategies, в 2018 г. всего в России было произведено 259 000 т индейки в убойном весе. Из них на пятерку лидеров отрасли пришлось 82% произведенной индейки. Долю «Дамате» на рынке Agrifood Strategies оценила в 34%. Второй по величине производитель такого мяса «Евродон» занимает 17% рынка: в прошлом году компания произвела 45 000 т мяса индейки в убойном весе. «Тамбовская индейка» (проект «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes) произвела более 37 000 т (15%), «Краснобор» – более 24 000 т, его доля рынка достигла 9%. На пятое место вышел комплекс «Руском-агро» («Морозовская птицефабрика»), который произвел 9100 т (4% рынка).

«Дамате» также производит баранину, занимается переработкой молока и растениеводством.

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Политика
Новости

Фонд защиты национальных ценностей перечислил Бутиной 5 млн рублей

Ведомости
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Фонд защиты национальных ценностей перечислил 5 млн руб. в качестве финансовой поддержки для россиянки Марии Бутиной, осужденной в США. Об этом сообщается на сайте организации.

«Это позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания нашей соотечественницы в тюрьме. В ближайшее время будут перечислены еще средства», – говорится в сообщении фонда. Отмечается, что всего Бутиной необходимы 43 млн руб.

В апреле суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она отбыла, находясь под арестом во время следствия. После того как она отбудет наказание полностью, ее депортируют в Россию. В ходе судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. По версии следствия, Бутина должна была устанавливать неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

В середине мая девушка записала видеообращение из американской тюрьмы, в котором попросила о финансовой помощи, которая необходима ей для оплаты услуг юристов.

Фонд защиты национальных ценностей, как сообщается на его сайте, – это некоммерческая организация, деятельность которой направлена на защиту интересов России, сохранение традиционной культуры, изучение мирового опыта, защиту свободы слова и представителей СМИ.

Президентом фонда является Александр Малькевич – российский журналист, телеведущий, специалист в области связей с общественностью и политических избирательных технологий, трижды лауреат премии «Медиаменеджер России». С декабря 2018 г. находится под санкциями США.

Что известно о Марии Бутиной

Бизнес
Новости

Авиакомпании предупредили о риске невыполнения майского указа Путина из-за цен на топливо

Ведомости
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Рост цен на топливо может усложнить выполнение майского указа президента Владимира Путина об увеличении региональных перевозок. Об этом говорится в обращении Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) к вице-премьеру Юрию Трутневу, с которым ознакомился РБК.

Затраты авиакомпаний на авиакеросин в прошлом году увеличились на 44%, или на 122,4 млрд руб., подсчитала АЭВТ. В I квартале 2019 г. они выросли еще на 5–10%. При этом в отдаленных и труднодоступных регионах стоимость топлива существенно выше, отмечают в ассоциации.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении нулевой ставки НДС на внутренние авиаперевозки. Эта мера поможет региональной авиации, но проблему с топливом не решит, заявил РБК президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

В прошлом году министр транспорта Евгений Дитрих оценивал потери авиакомпаний из-за подорожания авиакеросина в 50 млрд руб. Минтранс предлагал компенсировать им около половины дополнительных расходов из-за роста цен на топливо, но правительство отклонило это предложение. Минфин предложил авиакомпаниям сократить и унифицировать флот.

Политика
Новости

Нил Ушаков официально ушел с поста мэра Риги

Ведомости
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Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков официально подал в отставку. Об этом сам Ушаков сообщил на своей странице в соцсети Instagram. «Выборы в Европарламент прошли, и сегодня я ухожу с должности», – написал он, пообещав продолжить доказывать в суде, что его отстранение было незаконным. «Наша команда в ближайшее время выберет нового мэра и продолжит дела, которые мы начали еще в 2009 г.», – добавил он. По данным источников агентства Baltic News Service, новый мэр Риги может быть избран 30 мая.

Ушаков занял пост мэра Риги летом 2009 г. и проработал в этой должности почти 10 лет. В апреле 2019 г. он был отстранен от должности по ходатайству министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце. Ушакова обвинили в том, что он не соблюдал установленные законом обязательства в качестве представителя муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme. В начале года дома и в офисе Ушакова прошли обыски в рамках расследования о коррупции в муниципальном предприятии. Его подозревали в растрате не по назначению 18 млн евро бюджетных средств, но официальных обвинений не предъявлялось. Ушаков все обвинения отрицал: по его словам, список нарушений, ответственность за которые на него возложили, – это попытка найти «незначительные нарушения процедуры».

В феврале 2019 г. издание Delfi написало о том, что Ушаков планирует принять участие в выборах в Европарламент, которые пройдут в мае. Он возглавил список партии «Согласие» и был избран депутатом Европарламента.

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Бизнес
Новости

«Транснефть» ответила на слова Силуанова о дивидендах и «косяках» компании

Ведомости
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«Транснефть» не будет просить правительство о снижении дивидендов из-за инцидента с трубопроводом «Дружба», заявил «Ведомостям» пресс-секретарь компании Игорь Демин. По его словам, это подтвердил совет директоров «Транснефти».

Заявление первого вице-премьера Антона Силуанова – это упрощенная оценка ситуации, отметил Демин. По его словам, вице-премьер ориентировался на информацию, которую распространяют недоброжелатели компании. Демин напомнил, что «Транснефть» в рамках возбужденного уголовного дела была признана потерпевшей стороной.

«Считаю необходимым вспомнить: когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А. П. Вавилова (произошло в 1997 г. – "Ведомости") рядом со зданием министерства, никто не назвал это «косяком в работе Минфина», – сказал Демин.

В середине мая вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что при решении вопроса о дивидендах «Транснефти» правительство учтет необходимость выплаты компенсаций. «Если вы спросите мое мнение, то неправильно, что, по сути, будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», – заявил Силуанов.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поставках из России загрязненной нефти. В ней была обнаружена высокая концентрация органических хлоридов. «Транснефть» сообщила, что вброс химических соединений стал результатом мошенничества с поставками нефти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал четырех фигурантов дела – гендиректора «Нефтеперевалки» Светлану Балабай, гендиректора «Петронефть актива» Владимира Жоголева, заместителя Балабай Рустама Хуснутдинова и замдиректора «Магистрали» Сергея Баландина, двое подозреваемых были объявлены в розыск. Их имена не раскрывались. Министр энергетики Александр Новак оценивал ущерб от действий злоумышленников в $100 млн, президент Белоруссии Александр Лукашенко – в сотни миллионов долларов.

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Финансы
Новости

ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте

Ведомости
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Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря. Об этом сообщила журналистам в кулуарах ПЛАС-форума начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ Мария Красенкова, передает ТАСС.

По ее информации, технически реализация будет осуществлена осенью этого года.

Президент Владимир Путин в феврале раскритиковал высокие комиссии за эквайринг. Он назвал их «квазиналогом» и поручил проработать вопрос регулирования тарифов.

Предложения по снижению стоимости эквайринга ЦБ направил в правительство в марте. На первом этапе участники рынка поддержали снижение межбанковской комиссии для социально значимых товаров и услуг. Минпромторг также заявлял о необходимости снизить ставку межбанковского вознаграждения для предприятий малого и среднего бизнеса.

Политика
Новости

Путин заявил о подготовке нового принципа начисления пенсий на территории ЕАЭС

Ведомости
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Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке соглашений между государствами – участниками ЕАЭС, которые позволят учитывать трудовой стаж их граждан в любом из этих государств при начислении пенсий. «Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция постепенно охватывала все новые области, в том числе социальную и трудовую. Отмечу подготовку евразийских внутренних соглашений, которые дадут возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств совета», – заявил Путин, выступая в среду на заседании Высшего экономического евразийского совета.

«Думаю, что для конкретного гражданина, для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас, по большому счету, будет неважно, где конкретно он работал, – главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», – отметил президент России.

С 1 января 2019 г. в России началась пенсионная реформа. Она предполагает поэтапное (на один год ежегодно) повышение с 2019 по 2023 г. пенсионного возраста россиян на пять лет – до 65 для мужчин и до 60 для женщин. Кроме того, она ввела уголовную ответственность за необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. Нарушителям грозит штраф в размере до 200 000 руб., или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо до 360 часов обязательных работ. Из-за повышения пенсионного возраста в крупных городах России прошли митинги. «Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последнее десятилетие», – признавал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Начало пенсионной реформы, рост НДС и новый дачный закон. Что изменилось с нового года

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Политика
Новости

Суд оштрафовал первого участника протестов против храма в Екатеринбурге

Ведомости
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Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя Станислава Мельниченко за участие в несанкционированных акциях против строительства храма в центре города, сообщает «Интерфакс». Сумма штрафа составила 12 000 руб. В картотеке суда на момент написания материала была информация о рассмотрении дела, но не было решения.

Правозащитница Ольга Иванцева рассказала «Интерфаксу», что суд вменял Мельниченко участие в несанкционированном публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 000 до 20 000 руб. Мельниченко стал первым участником акции, оштрафованным по этой статье, заметила Иванцева.

В беседе с «ОВД-инфо» Мельниченко заявил, что во время протестов не выступал в защиту сквера, а просто находился рядом. Он также рассказал, что его отвезли в главное управление МВД Екатеринбурга, где пытались заставить согласиться с протоколом.

В середине мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные массовые протесты против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. Основными инвесторами строительства храма выступают Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания.

За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек, в отношении почти сотни протестующих составлены административные протоколы. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, предложив свердловским властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население, до завершения опроса строительство храма приостановлено.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные места под строительство храма. Он призвал граждан предлагать свои варианты мест, где бы храм мог разместиться. По итогам обсуждения и опроса будет принято совместное решение, заверил Куйвашев.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители

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