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ФАС вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза за прогноз цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) вынесла предостережение президенту Независимого топливного союза Павлу Баженову из-за его прогнозов о возможном росте цен на бензин, говорится на сайте ведомства. ФАС напомнила Баженову, что действия, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, недопустимы. «Под такими действиями подразумеваются публичные заявления... о риске резкого скачка цен на бензин, а также о том, что за лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10–13%», – отметили в ведомстве.

Как уточнили в ФАС, речь идет о комментариях Баженова, содержащихся в статье «Резкий скачок: цены на бензин взлетят летом». Материал был опубликован 21 мая на сайте издания «Газета.Ру».

Баженов прокомментировал «Ведомостям» вынесение предостережения. «Мы живем в стране, где заявление руководителя общественной организации – это, согласно решению органа, "обеспечивающего" конкурентный порядок в экономике нашей страны, действие, которое может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов», – отметил он. По его словам, ФАС не видит реальную координацию, не хочет фиксировать доминирующее положение. «Но за заявление – предостережение выпишем, – добавил Баженов. – Все в духе времени. Лайки, репосты, неуважение к власти, заявление в СМИ... В общем, будем считать, что это орден за заслуги перед рынком!»

В четверг, 28 мая, Баженов заявил «Ведомостям», что рост цен на бензин в России связан в первую очередь с договоренностями нефтяных компаний с правительством о корректировке цены на инфляцию. По его мнению, в мае сложилась ситуация, когда оптовые цены начали расти из-за нехватки топлива на внутреннем рынке, однако на продажи в рознице это не повлияло. В сложившейся ситуации никто из нефтяников не вышел из соглашения с правительством. Это привело к тому, что рентабельность независимых АЗС в мае снизилась до критического уровня – 4–6%. По словам Баженова, после того как ФАС предписала компаниям увеличить поставки на внутренний рынок, оптовые цены перестали расти.