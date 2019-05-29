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Uber запретит поездки пассажирам с низким рейтингом в США и Канаде

Uber вводит в США и Канаде запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг, сообщается в блоге сервиса.

Пользователям в этих двух странах будет предложено ознакомиться с правилами поведения. Речь в них идет о том, что, в частности, необходимо вежливо себя вести и не оставлять мусор в автомобиле.

Запрет вступит в силу, если рейтинг пассажира упадет до уровня «значительно ниже среднего», уточняет Uber. Какой именно это показатель, не указывается. Business Insider сообщал в 2015 г., что для водителя рейтинг, составляющий 4,6 или ниже, может стать основанием для потери доступа к сервису. У клиента будет «несколько возможностей улучшить свой рейтинг».

Осенью прошлого года Uber ввел аналогичные правила для пользователей в Австралии и Новой Зеландии. В России такие правила пока не действуют. Представители «Яндекс.Такси» и Uber Russia рассказали vc.ru, что сейчас в обоих приложениях рейтинги пассажиров не отображаются. Они будут видны в будущем.