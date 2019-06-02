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Прокуратура начала проверку после задержки выдачи багажа в «Шереметьево»

Ведомости
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Транспортная прокуратура начала проверку после ситуации с задержкой выдачи багажа в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Прокуроры проверят, соблюдались ли в данной ситуации права пассажиров.

Накануне пользователи социальных сетей начали жаловаться на значительные задержки выдачи багажа в «Шереметьево». В некоторых сообщениях говорилось, что ждать багаж приходилось больше часа.

Позже пресс-служба аэропорта подтвердила проблемы с выдачей багажа, объяснив их пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. В сообщении подчеркивалось, что система обработки и транспортировки багажа работала в штатном режиме.

По итогам прошлого года «Шереметьево» вошло в число самых загруженных аэропортов Европы благодаря чемпионату мира по футболу. Как сообщал Bloomberg, в 2018 г. пассажиропоток в «Шереметьево» вырос на 14,3% до 45,9 млн человек. Аэропорт занял десятую строчку составленного агентством рейтинга.

10 самых загруженных аэропортов Европы

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Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку

Ведомости
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Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление. Налес также покинет пост председателя фракции СДПГ в бундестаге. Официальное заявление об увольнении она подаст 3 июня.

Такое решение Налес приняла после выборов в Европарламент, на которых СДПГ заняла лишь третье место, набрав 15,8% голосов. Лидером голосования стал альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (28,9%), на втором месте — партия «Зеленые» (20,5%).

Выборы показали, что социал-демократы продолжают терять поддержку населения: на голосовании в 2014 г. СДПГ поддержали 27,3% избирателей, в 2017 г. — 20,5%.

Еще одним ударом для социал-демократов стал исторический проигрыш на региональных выборах в Бремене, которые прошли 26 мая. СДПГ впервые за 72 года уступила лидерство в этом регионе ХДС.

Налес стала председателем фракции СДПГ в 2017 г., а лидером партии — в 2018 г. В третьем кабинете канцлера Германии Ангелы Меркель в 2013-2017 гг. Налес занимала должность федерального министра труда и общественных дел Германии. 

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ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии

Ведомости
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Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Орловской области начало проверку после появления в СМИ видеозаписи, сообщается на сайте УФСИНа. Материалы проверки будут переданы в следственные органы, отмечается в сообщении.

Как пояснила РБК пресс-служба УФСИНа по Орловской области, проверка проводится с 30 мая по факту распространения в СМИ кадров, на которых осужденные празднуют Пасху в колонии.

Видео с празднованием Пасхи опубликовало 1 июня издание «Орловские новости».

Кроме того, собеседник «Орловских новостей» рассказал, что в колонии из-за попустительства администрации некоторые заключенные устанавливают свои порядки. В результате, по словам источника, 27 мая был избит один из заключенных, которого пришлось госпитализировать. По данным издания, прокуратура начала проверку по данному факту.

Политика
Новости

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки денге в Таиланде

Ведомости
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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки денге в Таиланде. По данным ведомства, с начала года в центральных и южных районах страны зарегистрировано более 30 000 случаев заболевания, в том числе 21 000 – за последние две недели. При этом 90 случаев закончились летальным исходом.

Рост заболеваемости связан с тем, что в Таиланде начинается сезон муссонов и стоит сильная жара, пояснил Роспотребнадзор.

Лихорадка денге – это острое вирусное заболевание, основными переносчиками которого являются комары. Власти Таиланда принимают меры, предотвращающие распространение инфицированных насекомых, отмечается в сообщении.

Туристам Роспотребнадзор советует соблюдать меры предосторожности: носить закрытую одежду, применять репелленты, отпугивающие насекомых, засетчивать окна и двери.

Самые привлекательные столицы мира для туристов

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Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

Ведомости
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Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма, сообщает «РИА Новости».

На сайте говорится, что Познер внесен в базу за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии Автономной Республики Крым».

Ранее сообщалось, что Познер приедет в апреле в Крым на Ялтинский международный экономический форум для вручения премии «ТЭФИ-Капитал».

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 г., он позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, опубликованных без их согласия. Ресурс получил широкую известность после убийства писателя Олеся Бузины и депутата Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, опубликовал «Миротворец».

В базу попадают журналисты, ополченцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и другие граждане, которых основатели сайта считают «изменниками родины» и «агентами Кремля». В базе есть сведения о некоторых российских деятелях культуры.

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«Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов

Ведомости
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Английский «Ливерпуль» в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов. В финале мерсисайдцы обыграли лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0. На второй минуте матча нападающий Мохамед Салах реализовал пенальти, второй гол на 87-й минуте забил нападающий Дивок Ориги.

Финал прошел в Мадриде. «Ливерпуль» до этого выигрывал турнир в 2005, 1984, 1981, 1978 и 1977 гг. При этом клуб уже 29 лет не может выиграть национальное первенство, в этом году он занял лишь второе место.

«Тоттенхэм» впервые вышел в финал Лиги чемпионов. Ранее лондонцы дважды выигрывали второй по значимости в Европе международный футбольный турнир – Кубок UEFA (с 2010 г. – Лига Европы); в 1984 и 1972 гг.

Технологии
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Рособрнадзор рассказал об атаках хакеров на ресурсы ЕГЭ

Ведомости
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Два дня подряд информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) подвергаются DDoS-атакам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова. По его словам, попытки хакеров дестабилизировать ресурсы ни к чему не привели.

Атаки начались 31 мая после завершения экзаменов и продолжились 1 июня, рассказал Кравцов. «Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали», — подчеркнул он. На обработке результатов ЕГЭ атаки также не скажутся, добавил Рособрнадзор.

Ведомство в связи с действиями хакеров обратилось в правоохранительные органы.

Накануне российские школьники сдавали ЕГЭ по истории и химии. В субботу, 1 июня, экзамены, согласно официальному расписанию, не проводились.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
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Число пострадавших из-за взрывов в Дзержинске выросло до 79 человек

Ведомости
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По обновленным данным, после взрывов на заводе в Дзержинске за медицинской помощью обратились 79 человек — 38 работников предприятия и 41 житель города. Об этом сообщило Министерство здравоохранения России. Детей среди пострадавших нет.

Госпитализированы 15 человек, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое, близкое к среднему. Эвакуация в федеральные медицинские организации не потребовалась, всем была оказана необходимая помощь в регионе.

Взрывы в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» произошли 1 июня около полудня по местному времени (совпадает с московским). Взрывная волна выбила окна в некоторых домах в радиусе 3 км. В Дзержинске и трех близлежащих поселках введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной происшествия могли стать нарушения технологического процесса.

В результате взрывов на территории завода были разрушены пять зданий — три складских и два производственных общей площадью 800 кв. м. Площадь пожара, который начался после взрывов, составила 1200 кв. м.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске

Технологии
Новости

Элтон Джон назвал цензурой удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Ведомости
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Создатели фильма «Рокетмен» и музыкант Элтон Джон опубликовали совместное заявление, в котором обвинили российских прокатчиков картины в цензуре. «Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергать "Рокетмена" цензуре на российском рынке», — говорится в сообщении, опубликованном на странице музыканта в Facebоok.

В заявлении также отмечается, что прокатчик, вырезав отдельные сцены, лишил аудиторию возможности посмотреть фильм в том виде, в каком он был задуман. «Это печальное отражение расколотого мира, в котором мы живем, и того, как он жестоко может отвергать любовь между двумя людьми», — говорится в сообщении.

Премьера фильма «Рокетмен» в России состоялась 30 мая в московском кинотеатре «Октябрь». После показа фильма кинокритики обратили внимание на то, что в российской версии вырезаны все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками. Кроме того, из титров исчезла фотография Элтона Джона с супругом, в подписи к которой говорилось, что музыкант встретил настоящую любовь.

Прокатчик фильма в России, компания «Централ партнершип» подтвердила удаление некоторых сцен из фильма, объяснив, что это было сделано «для соответствия картины законодательству России».

Министерство культуры заявило, что не давало рекомендаций прокатчику об удалении сцен из фильма. По словам представителя ведомства, решение удалить сцены принадлежит исключительно самой компании.

Какие фильмы не разрешили показать в России

Политика
Новости

Косово призвало ООН начать расследование в отношении российского дипломата

Ведомости
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Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского дипломата, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом политик заявил в эфире Радио и телевидения Косово.

По мнению Пацолли, Краснощеков злоупотреблял наличием у него дипломатического статуса, а его действия противоречат усилиям по обеспечению мира и порядка в Косово. Министр добавил, что Приштина готова тесно сотрудничать с ООН в подобном расследовании.

Краснощеков 28 мая был задержан сотрудниками косовского спецназа, которые проводили спецоперацию в общинах на севере края, где проживают сербы. Президент Косова Хашим Тачи заявил, что россиянин использовал дипломатический статус, чтобы помешать проведению полицейской операции. Российский МИД назвал случившееся провокацией.

Позже Краснощеков был освобожден и доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы и лица. Он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде. Власти Косова объявили дипломата персоной нон грата.

Республика Косово объявила о своей независимости от Сербии в 2008 г. Россия независимость Косова не признает.

Политика
Новости

Горизбирком Петербурга зарегистрировал пять кандидатов на пост губернатора

Ведомости
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Пятеро кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга подали в городскую избирательную комиссию документы для своего выдвижения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Горизбиркома.

Первым кандидатом стал врио губернатора города Александр Беглов, он идет на выборы как самовыдвиженец. Следом за ним документы подали кандидат от партии «Патриоты России» Андрей Алескеров и бывший омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов, который тоже решил участвовать в выборах как самовыдвиженец.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выдвинула на должность губернатора Павла Созинова. От партии «Гражданская сила» на выборы идет Владимир Григорьев.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Сейчас городом руководит Беглов, который был назначен врио губернатора в октябре прошлого года вместо Георгия Полтавченко. О намерении участвовать в выборах ранее также говорили коммунист Владимир Бортко и экс-член «Яблока» Михаил Амосов.

Политика
Новости

Более 40 человек пострадали при взрывах на заводе в Дзержинске

Ведомости
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По уточненным данным, в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадали 42 человека, из них 14 госпитализированы. Об этом сообщило министерство здравоохранения Нижегородской области. Речь идет о ранениях легкой и средней степени тяжести, пострадавших в тяжелом состоянии нет, подчеркнуло ведомство.

Взрывы в цехе по производству тротила произошли 1 июня около полудня по местному времени (совпадает с московским). Взрывная волна выбила окна в некоторых домах в радиусе 3 км. В Дзержинске и трех близлежащих поселках введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной происшествия могли стать нарушения технологического процесса.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

По словам мэра Дзержинска Ивана Носкова, необходимости в эвакуации жителей города нет, угроза населению отсутствует. Власти планируют до 3 июня устранить последствия происшествия, в частности, вставить выбитые окна.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске

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