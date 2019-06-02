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Прокуратура начала проверку после задержки выдачи багажа в «Шереметьево»

Транспортная прокуратура начала проверку после ситуации с задержкой выдачи багажа в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Прокуроры проверят, соблюдались ли в данной ситуации права пассажиров.

Накануне пользователи социальных сетей начали жаловаться на значительные задержки выдачи багажа в «Шереметьево». В некоторых сообщениях говорилось, что ждать багаж приходилось больше часа.

Позже пресс-служба аэропорта подтвердила проблемы с выдачей багажа, объяснив их пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. В сообщении подчеркивалось, что система обработки и транспортировки багажа работала в штатном режиме.

По итогам прошлого года «Шереметьево» вошло в число самых загруженных аэропортов Европы благодаря чемпионату мира по футболу. Как сообщал Bloomberg, в 2018 г. пассажиропоток в «Шереметьево» вырос на 14,3% до 45,9 млн человек. Аэропорт занял десятую строчку составленного агентством рейтинга.

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