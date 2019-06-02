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Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Совместное расследование Boeing и FAA показало, что всего было произведено 148 дефектных деталей. Это могло коснуться 32 самолетов 737 NG и 33 самолетов 737 MAX в США, а также более 300 самолетов по всему миру.

Дефектные детали могут преждевременно выходить из строя или треснуть при неправильном производственном процессе, отмечает FAA. Наличие такой детали в самолете не может стать причиной его потери, но может привести к повреждению лайнера во время полета.

В октябре 2018 г. в Индонезии потерпел крушение Boeing 737 MAX. В марте самолет этого типа разбился в Эфиопии. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек. После этого полеты Boeing 737 Max были приостановлены.