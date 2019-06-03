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«Коммерсантъ»: SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ

Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие — ООО «Сокар Энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛ. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.

Кипрской Socar Russia Investments Ltd принадлежит 60% предприятия, структуре Сбербанка ООО «СБК Комплект» — 40%. Его гендиректором стал Фарид Джафаров, который возглавляет основную российскую структуру SOCAR — трейдера ООО «Сокар Рус».

SOCAR к июлю планирует начать процессинг на Антипинском НПЗ, рассказал собеседник «Коммерсанта». Совместное предприятие будет закупать нефть у крупных нефтекомпаний, в том числе у ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза», добавил другой источник. Газета предполагает, что СП также может заняться развитием месторождений в Оренбургской области.

Сбербанк в апреле получил 80% Антипинского НПЗ. Банк сейчас ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже завода, заявлял Герман Греф. SOCAR — один из претендентов на покупку Антипинского НПЗ.