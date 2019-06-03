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В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.

Вместе с машиной можно вызвать одного или двух грузчиков, которые приедут вместе с водителем. Опция предусмотрена в пожеланиях к поездке. В салоне автомобиля также будет одно пассажирское место. Время ожидания машины – 20–25 минут, обещает «Яндекс.Такси». Оплата будет поминутной, а не почасовой.

Минимальная стоимость поездки – 949 руб. В нее входит 20 минут на погрузку вещей, а также первые 10 минут и 5 км поездки. Услуга грузчиков потребует доплаты – примерно 6 руб. в минуту за работу одного человека.

В рамках услуги будут использоваться такие автомобили, как «Газель Next», Ford Transit, Hyundai Porter, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Mercedes Sprinter или Peugeot Boxer.

В апреле «Яндекс.Такси» начало тестировать услугу вызова водителя, который на автомобиле клиента довезет его до необходимого места.