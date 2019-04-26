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«Яндекс.Такси» начало тестировать услугу вызова «трезвого водителя»

«Яндекс.Такси» начало тестировать новую услугу: вызов водителя, который на автомобиле клиента довезет его до необходимого места. Об этом говорится в сообщении в блоге сервиса.

Услуга называется «Водитель». Она пригодится клиентам, которые по каким-то причинам не хотят садиться за руль, в частности тем, кто выпил, плохо себя чувствует или устал.

Для услуги будут использоваться водители, которые обычно принимают заказы в премиальных тарифах – «Бизнес», «Премиум» и «Ультима». Минимальная стоимость – 2199 руб., в нее входят 15 км пути и 25 минут поездки. Каждый километр или минуты поездки сверху стоят 40 руб.

Когда клиент решит воспользоваться услугой, приложение уточнит, есть ли у него полис ОСАГО, разрешающий любому человеку управлять его автомобилем.

С момента заказа до момента встречи в первое время будет проходит 10–15 минут, обещает «Яндекс.Такси». Водителю, которого клиент вызовет в рамках этой услуги, сервис будет компенсировать стоимость парковки автомобиля на время заказа.

Услуга будет запускаться поэтапно: сейчас она постепенно становится доступна в Москве. Позже будет рассмотрена возможность запуска в других городах.