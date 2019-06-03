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ФАС предложила ввести равные акцизы на всю никотиносодержащую продукцию

Акцизами должна облагаться вся никотиносодержащая продукция на равных условиях. Об этом заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мышеловин, передает ТАСС.

«Условия должны быть одинаковые. Тогда уж давайте и со стиков, и с жидкости [для электронных сигарет]», – сказал он, отвечая на вопрос о взимании акцизов. По его словам, оба способа доставки никотина нужно объединить в одно понятие для дальнейшего удобства регулирования.

Мышеловин напомнил, что любой дополнительный налог или акциз отражается в первую очередь не на рынке, а на конечной цене товара. Рынок от этого не сократится, выразил мнение он, поскольку речь идет о новых товарах на рынке, а любые новые товары имеют тенденцию к росту, какая бы цена на них ни была.

В конце мая премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину отнести к подакцизным товарам электронные системы доставки никотина многоразового использования – устройства, в которых вместо табака используется никотиносодержащая жидкость, пары или дым которой вдыхает человек. В таком случае права части производителей будут ущемлены, говорили «Ведомостям» собеседники в крупных табачных компаниях. По их мнению, системы доставки никотина на основе жидкости будут облагаться налогом дважды – сама жидкость и устройство для ее потребления, а систем нагревания табака это не коснется – там подакцизным товаром останутся только стики.