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«Ростех» допустил продажу доли в гражданском дивизионе ОАК инвесторам

«Ростех» может продать часть своих акций в гражданском дивизионе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. «Что касается гражданского дивизиона, он останется в периметре «Ростеха», но мы будем приглашать в капитал дивизиона инвесторов. При этом их круг ничем не ограничен: это могут быть и иностранные компании – пожалуйста, это могут быть и стратегические партнеры, и финансовые. Но пока мы не объявляли о продаже и ни с кем переговоры не вели», – передает слова Чемезова на Петербургском экономическом форуме «Интерфакс».

Чемезов не уточнил, какой пакет акций планируется выставить на продажу, но контрольный пакет «в любом случае останется за "Ростехом"». По его словам, рассматриваются разные варианты: и стратегическое партнерство, и IPO. Также не назвал он и конкретных сроков продажи, отметив, что первоочередная задача – реструктуризация ОАК, ее финансовое оздоровление.

Также Чемезов на ПМЭФ-2019 поделился планами «Ростеха» объединить гражданский дивизион ОАК и холдинг «Вертолеты России» в одну большую авиастроительную компанию. «В дальнейшем, я считаю, что необходимо будет провести разделение [ОАК] на гражданский и военный дивизионы. Не исключаю, что объединим ОАК и "Вертолеты России" в одну большую авиастроительную компанию по примеру Airbus и Boeing», – цитирует его ТАСС.

ОАК, которая принадлежит «Ростеху» на 92%, контролирует 95,7% авиастроительной корпорации «Иркут» (выпускает компоненты для пассажирских самолетов Airbus A320 и ближне-среднемагистральные пассажирские самолеты МС-2) и 100% компании «Гражданские самолеты Сухого» (выпускает ближнемагистральные лайнеры SSJ100). Ранее ОАК заявляла, что на базе «Иркута» планирует создать единый холдинг гражданского авиастроения, чтобы потом продать контрольный пакет в нем инвесторам.