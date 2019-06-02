Статья опубликована в № 4825 от 03.06.2019 под заголовком: Самолеты получили оценку
Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей
«Гражданские самолеты Сухого» станут частью компании гражданского авиастроения стоимостью свыше 100 млрд рублей
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Максим Стулов / Ведомости
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК. Оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию: ГСС и две небольшие специализированные компании «ОАК – центр комплексирования» и «Новые гражданские технологии» присоединятся к корпорации «Иркут».
«Иркут» принадлежит ОАК на 95,7% и торгуется на Московской бирже, он был оценен для объединения в 56,8 млрд руб., сообщала корпорация 27 мая. Это на 14% больше, чем «Иркут» стоил на закрытие торгов в тот день.
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