Трейдер Total подал иск против Антипинского НПЗ

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Минюст США предоставит конгрессу документы расследования спецпрокурора Мюллера

После нескольких недель переговоров министерство юстиции США согласилось предоставить конгрессу ключевые доказательства, которые собрал спецпрокурор Роберт Мюллер в рамках расследования влияния России на выборы США и возможного сговора между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и Москвой, пишет The New York Times.

«Эти документы позволят нам выполнить наши конституционные обязанности и решить, как реагировать на обвинения, выдвинутые против президента специальным адвокатом», – цитирует газета представителя комитета Джерролда Надлера. По его словам, все члены комитета – демократы и республиканцы – смогут лично с ним ознакомиться.

В докладе по итогам расследования, который ранее был представлен конгрессу, приводились примеры, как Трамп пытался мешать расследованию, заявил Мюллер на пресс-конференции, посвященной его отставке. О попытках Трампа повлиять на расследование говорил и генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр. Он упомянул 10 эпизодов, которые могли быть истолкованы как попытки президента США Дональда Трампа помешать правосудию

В 2017 г. в США началось расследование возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и вмешательства в выборы в США 2016 г. Оно стартовало по инициативе конгресса после того, как спецслужбы США пришли к такому выводу, и длилось два года. В апреле 2019 г. американские власти опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Мюллера, расследовавшего это дело. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.

Кремль обвинения в сговоре с Трампом и вмешательстве в выборы отрицал. В апреле 2019 г. президент России Владимир Путин так прокомментировал итоги доклада Мюллера: «Я вам говорил – ничего не найдут».