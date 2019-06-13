Сбербанк продаст 10% акций «Уралкалия» давнему партнеру Мазепина

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«Медуза» опубликует расследование Голунова в течение месяца

«Медуза» в течение месяца опубликует расследование, над которым трудился журналист Иван Голунов накануне своего задержания. Об этом написал портал «МБХ-медиа» со ссылкой на главного редактора издания Ивана Колпакова. Колпаков подтвердил «Ведомостям» такие намерения.

Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. МВД утверждало, что после задержания у журналиста обнаружили метилэфедрон, а при обыске в квартире – более 5 г кокаина. Никулинский суд Москвы 8 июня отправил его под домашний арест. Голунов свою вину не признавал. Он заявил, что наркотики ему подбросили, и связал дело, заведенное против него, со своей профессиональной деятельностью. Голунов – журналист-расследователь. В тот момент он работал над материалом о похоронном бизнесе в России, сообщала «Медуза».

С Голунова 11 июня были сняты все обвинения, вечером того же дня он вышел на свободу. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, все сотрудники, занимавшиеся делом журналиста, были отстранены от исполнения служебных обязанностей для проверки. Материалы проверки поступили в Следственный комитет. Колокольцев также заявил, что будет ходатайствовать об освобождении от должности начальника УВД по Западному административному округу столицы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина.

Голунов – на свободе. Фотографии