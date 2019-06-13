Сбербанк продаст 10% акций «Уралкалия» давнему партнеру Мазепина
Сбербанк принял предложение Rinsoco Trading Co о выкупе 10% акций «Уралкалия», сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе банка.
Этот пакет акций будет продан по цене 89,3 руб. за акцию. Предложение банку поступило в середине марта.
Сбербанк приобрел 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия» у той же самой Rinsoco Trading в декабре 2018 г. Сумма сделки не раскрывалась. Цена продажи этого пакета акций будет выше, чем цена покупки, отметил собеседник РБК. По его словам, это было своего рода кредитование компании со стороны Сбербанка.
Сейчас Rinsoco Trading принадлежит 10,18% обыкновенных акций «Уралкалия», еще 20% акций компании в собственности у «Уралхима» Дмитрия Мазепина, около 56,7% акций – казначейские, 3,2% акций торгуются на Московской бирже.